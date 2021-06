Antonio Blanco : « Jouer avec Casemiro, Kroos ou Modric rend tout plus facile »

Le prodige du Real Madrid, Antonio Blanco, a fait ses débuts dans l’équipe nationale espagnole la semaine dernière et figurera presque certainement aux prochains Jeux olympiques de Tokyo. Cela a été quelques mois passionnants pour Blanco, qui a également fait ses débuts au Real Madrid il y a quelques semaines et a même joué des minutes pertinentes lors des derniers matchs de la saison.

Le milieu de terrain a parlé de ses sentiments pendant ces matchs.

« Quand vous jouez avec des joueurs comme Casemiro, Kroos ou Modric, c’est plus facile. Vous apprenez beaucoup d’eux et ils vous aident aussi avec tout. Chaque enfant rêve de s’entraîner et de jouer avec eux et j’espère rester ici pendant de nombreuses années », a déclaré Blanco.

Le jeune joueur a expliqué ce qu’il ressentait après avoir fait ses débuts au Real Madrid juste un jour après avoir joué un match crucial pour Castilla.

«Je ne m’attendais pas à faire mes débuts contre Getafe car j’avais joué 90 minutes la veille pour Castilla. Quand j’ai commencé à m’échauffer, je me suis rendu compte que ce pourrait être le jour J, puis Zidane m’a dit de jouer mon jeu, de jouer facilement et d’aider l’équipe », a-t-il expliqué.

Blanco, qui a ajouté que “le Real Madrid représente le monde” pour lui, pourrait ne pas avoir de rôle évident dans l’équipe la saison prochaine. Il pourrait être le premier remplaçant de Casemiro, mais le nouvel entraîneur Carlo Ancelotti pourrait en fait changer la structure du milieu de terrain et les milieux défensifs traditionnels comme Casemiro ou Antonio Blanco pourraient ne pas être aussi pertinents qu’ils l’étaient pour Zidane.

Si tel est le cas, un accord de prêt où il peut être un partant régulier est logique pour que Blanco continue de grandir et de se développer en tant que joueur.