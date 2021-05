Antonio Blanco sur son avenir: je ne sais toujours rien.

La starlette du Real Madrid, Antonio Blanco, a accordé vendredi une large interview au journal espagnol COPE.

Le gros titre pour les fans du Real Madrid est que Blanco n’a pas pu confirmer son avenir à court terme au club. Lorsqu’on lui a demandé s’il savait s’il serait avec la première équipe l’année prochaine, Blanco a répondu timidement : « Je ne sais toujours rien, ils ne m’ont rien communiqué. Je vais me concentrer sur les U21, quand j’aurai fini, je parlerai avec le club et avec mon agent et nous verrons ce qui se passera.

En dehors de cela, Blanco a abordé une variété de sujets d’une saison mémorable jusqu’à présent pour le joueur de 20 ans, se concentrant naturellement sur son inclusion dans l’équipe des moins de 21 ans.

Le milieu de terrain défensif a été initialement exclu de l’équipe qui devait se rendre en Slovénie, mais il a été repêché tard après que Jon Moncaylo ait été testé positif au COVID-19. «J’ai reçu un appel de lui [Luis de Fuente], j’étais à Madrid et je ne m’attendais pas du tout à cet appel. C’était une illusion et je suis très heureux d’être ici. J’espère, compte tenu de cette belle opportunité, être champions et voir si, Dieu merci, nous arrivons en Espagne avec la médaille d’or.

Blanco a déjà été champion d’Europe aux niveaux U-17 et U-19 ainsi que finaliste de la Coupe du monde U-19. L’équipe d’Espagne qui affrontera la Croatie dimanche est la championne en titre et espérera ses chances de conserver la couronne. Pour Blanco, c’est un autre plus à tirer de 12 mois très gratifiants où il a remporté la Ligue des jeunes de l’UEFA, aidé Castilla à atteindre les éliminatoires et a fait ses débuts en équipe première à son actif.

“C’était spécial parce que la veille, j’avais joué 90 minutes avec Castilla et je ne m’attendais pas à jouer ce match”, a déclaré Blanco à propos de ses débuts avec l’équipe senior, “quand j’ai terminé avec Castilla, ils m’ont dit que je devais aller avec la première équipe à Getafe et c’était un rêve que j’ai pu réaliser. Je remercie Zidane et tout son équipe d’entraîneurs car ils m’ont rendu très heureux ce jour-là.

Blanco a également parlé de Raul, qu’il a appelé un exemple dans des interviews précédentes, “[Raul is] un coach de caractère et qui vous demande au quotidien. Vous ne pouvez jamais baisser les bras. C’est très important pour moi car cela m’a beaucoup aidé, il m’a donné beaucoup de conseils et cela m’a aidé à grandir en tant que footballeur et en tant que personne.

L’Espagne U-21 affrontera la Croatie dimanche en quart de finale des Championnats d’Europe U-21. Le jeu sera diffusé sur la chaîne Youtube de Sky Sport.