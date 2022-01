Antonio Brown a épuisé sa dernière chance à Tampa Bay

Si la carrière d’Antonio Brown dans la NFL est vraiment terminée, elle s’est terminée à ses conditions.

Il est assez facile de perdre de vue cela dans la séquence étrange d’événements qui se sont déroulés dimanche au MetLife Stadium. Pour récapituler: Brown a jeté son maillot et ses épaulettes et est sorti du stade torse nu par la zone de l’extrémité nord tandis que ses coéquipiers des Buccaneers se sont alignés contre les Jets après que le receveur se soit disputé avec l’entraîneur Bruce Arians au troisième quart. Ses coéquipiers Mike Evans et OJ Howard ont essayé de le calmer, mais Brown a enlevé son équipement, a jeté son maillot de corps et ses gants dans les gradins et est parti en saluant la foule alors qu’il courait dans le tunnel. C’était son deuxième match après une suspension de la ligue pour son utilisation d’une fausse carte de vaccination.

La sécurité du stade a d’abord pensé que Brown était un fan qui a sauté sur le terrain, selon ESPN. Brown a demandé aux soldats de l’État dans le tunnel de se rendre à l’aéroport, mais on lui a répondu non : « Il était torse nu et il n’avait pas son portefeuille », a déclaré un agent de sécurité à ESPN. Brown s’est fait conduire par un chauffeur nommé Danny Chalet, qui se présente comme chauffeur personnel pour plusieurs athlètes, dont Odell Beckham Jr. et Saquon Barkley, sur son compte Instagram, où il a publié plusieurs vidéos de lui et Brown organisant le trajet, conduisant loin de MetLife et ensemble à New York plus tard dans la nuit. Plus tard dans la nuit également, Brown a sorti un single intitulé « Pit Not the Palace », qui fait rimer les mots « palais » et « élégant », et publié sur les réseaux sociaux remerciant les Buccaneers « pour l’opportunité ». Lors de sa conférence de presse d’après-match, Arians a déclaré que Brown « n’est plus un Buc », ce qui, à ce moment-là, allait de soi.

Il est pervers que le comportement de Brown dimanche ait été la goutte d’eau pour son aptitude à jouer pour les Bucs alors que d’autres incidents ne l’étaient pas. En 2019, l’ancien entraîneur de Brown a déclaré l’avoir violée (l’affaire n’a pas été poursuivie en raison d’un délai de prescription, et les deux se sont réglés à l’amiable en 2021). Les Bucs avaient cette information lorsqu’ils ont signé Brown en 2020, et les Arians ont continué à soutenir Brown après avoir falsifié son statut de vaccination cette saison. Il est difficile de dire où, exactement, les Buccaneers ont tracé la ligne avec le comportement de Brown parce qu’il a démissionné avant de pouvoir le licencier, mais l’incident de dimanche, apparemment, était la limite. Le talent offre des deuxième, troisième, quatrième et cinquième chances dans la NFL, et Antonio Brown a beaucoup de talent. Cependant, compter sur lui a toujours été une proposition risquée, et Tampa Bay en paiera désormais le prix.

Lundi, Arians a déclaré qu’il souhaitait le meilleur à Brown et a déclaré que « s’il a besoin d’aide, j’espère qu’il en recevra ». Arians a déclaré que son argument avec Brown sur la touche concernait le refus de Brown d’entrer dans le match. Les inquiétudes des Arians font écho à celles exprimées par le quart-arrière Tom Brady après le match.

« C’est évidemment une situation difficile », a déclaré Brady dimanche. « Je pense que tout le monde devrait, espérons-le, faire ce qu’il peut pour l’aider de la manière dont il a vraiment besoin. »

Les inquiétudes et les appels à la compassion de Brady et Arians semblent sincères et justifiés. Dans le passé, cependant, l’inquiétude et la compassion ont pris la forme d’accueillir Brown dans l’équipe après diverses transgressions, et ces décisions ont été difficiles à séparer des avantages que Brown offre sur le terrain. Brady a fait pression pour que les Buccaneers signent Brown la saison dernière après que les Patriots l’ont licencié après qu’une femme a déclaré que Brown lui avait envoyé des SMS de menace. (La femme avait précédemment déclaré que Brown l’avait licenciée après avoir rejeté ses avances sexuelles.) La semaine dernière, Arians a décrit Brown comme « un citoyen modèle » à Peter King de NBC en expliquant sa décision de l’accueillir à nouveau dans l’équipe après sa suspension.

« J’ai vraiment aimé la façon dont il a essayé de s’intégrer, s’est frayé un chemin et nous a donné tout ce qu’il avait pour aller au Super Bowl », a déclaré Arians. «Toute mon attitude envers lui a changé. Je l’ai vu essayer d’être un meilleur être humain. Donc j’ai une relation totalement différente de quand c’était quand vous et moi avons parlé l’année dernière.

Arians faisait référence à un commentaire qu’il avait fait en 2020 après avoir signé Brown. « Il a foiré une fois, il est parti », a-t-il déclaré à King en octobre. C’était après qu’Arians ait déclaré que Brown n’était « pas une place dans notre vestiaire », avant d’être finalement convaincu par Brady de le signer.

Brown a bien joué pour les Buccaneers pendant huit matchs de saison régulière et en séries éliminatoires l’an dernier – il a touché un touché lors de la victoire des Bucs au Super Bowl et a évité la controverse. Au début de cette saison, il avait soumis la fausse carte de vaccination. Je ne sais pas combien de temps Brown devrait passer sans incident pour que les gens raisonnables le considèrent comme un gars changé, mais c’est plus qu’une demi-saison.

Plus probablement, Brown a pu montrer en une demi-saison qu’il est très utile à l’offensive de Tampa Bay. À la fin de sa suspension de trois matchs, les Buccaneers avaient perdu le receveur Chris Godwin pour l’année à cause d’un ACL déchiré. Evans soignait (et soigne toujours) une blessure aux ischio-jambiers. Lorsque Brown a été signé pour la première fois l’année dernière, il n’était qu’un autre élément de construction placé au sommet d’une grande tour stable dans l’arsenal offensif de Tampa Bay; un an plus tard, des blessures à d’autres joueurs l’ont positionné pour faire partie de la fondation offensive des Bucs. Il a capté 10 passes pour 101 verges lors de son premier match de suspension; il était à trois pour 26 verges lorsqu’il a quitté le match à mi-parcours dimanche.

Arians lui-même l’a dit lorsque les Buccaneers ont ramené Brown de sa suspension. « C’est dans le meilleur intérêt de notre équipe de football de le ramener », a-t-il déclaré en décembre.

Arians a déclaré lundi qu’il n’avait « aucun regret » sur la façon dont il avait géré Brown. Il est tout à fait possible qu’Arians ait toujours pris en compte la possibilité que Brown quitte l’équipe brusquement lors du calcul s’il servait au mieux les intérêts de l’équipe. Les 18 matchs que Tampa Bay a sortis de Brown au cours des deux dernières saisons auraient peut-être valu le drame et la folie. Les Ariens pourraient ne pas accepter de refaire s’il pouvait en obtenir un. Pourtant, les Bucs doivent maintenant payer le prix maintenant, qui consiste à trouver un moyen de surmonter la perte de Brown et de participer aux séries éliminatoires avec une liste épuisée.

Le receveur de réserve Cyril Grayson a attrapé un touché gagnant de Brady dimanche et obtiendra probablement de nombreux clichés de Brown. Scotty Miller était déjà attendu pour plus de temps de jeu et d’objectifs, et devrait certainement obtenir les deux maintenant. Si une équipe doit se qualifier pour les séries éliminatoires avec son quart-arrière en utilisant Grayson et Miller comme deuxième et troisième récepteurs derrière Evans, Brady est le quart-arrière que vous aimeriez avoir dans cette équipe. Pourtant, les Buccaneers 2021 sont dans une position beaucoup plus faible qu’ils ne l’étaient en 2020 avant leur course au Super Bowl.

C’est cette faiblesse qui a conduit les Bucs à s’appuyer sur Brown en premier lieu. C’est un fait moche mais vrai du football, où le pardon est calibré par rapport à ce qu’une personne peut faire sur le terrain. Nous ne savons pas où les Bucs auraient tracé la ligne avec Antonio Brown – il est parti avant que nous puissions le découvrir. Le coût pour les Bucs, après tout ce qu’ils ont fait pour le garder sur le terrain, se présente maintenant sous la forme de soudainement savoir quoi faire sans lui.