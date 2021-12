Antonio Brown a menti sur son statut vaccinal et a été suspendu pour 3 matchs

Antonio Brown et son coéquipier des Tampa Bay Buccaneers, Mike Edwards, ont chacun été suspendu trois matchs pour avoir menti sur leur statut de vaccination, selon l’initié de la NFL Ian Rapoport. Aucun des deux joueurs ne fera appel.

L’ancien chef de Brown, Steven Ruiz, a allégué que Brown avait obtenu une fausse carte de vaccination avant le début de la saison pour contourner les protocoles Covid de la NFL, selon un article paru dans le Tampa Bay Times. La petite amie de Brown aurait offert à Ruiz 500 $ pour obtenir la carte de Brown, mais il a refusé. Ruiz a fait ces allégations après avoir déclaré que Brown lui devait 10 000 $ pour ses services.

Ruiz est entré plus en détail avec ESPN sur la façon dont Brown a finalement obtenu sa fausse carte :

« Il les a obtenus d’un autre joueur qui les vendait », a déclaré Ruiz, qui a refusé de nommer le joueur. «Ce joueur est venu plusieurs fois à la maison. Il a dû obtenir une autre copie de la carte de vaccination de Cyd parce qu’ils se sont trompés sur son anniversaire le premier.

La falsification d’une carte de vaccination est un crime fédéral. L’agent libre John Franklin III a été le troisième joueur suspendu pour avoir déformé son statut vaccinal.

Brown a été écarté des Bucs en raison d’une blessure à la cheville et devrait manquer quelques semaines de plus. Brown jouait un excellent football avant la blessure, amassant 418 verges et quatre touchés en six matchs avant la blessure. Le temps de suspension et le temps additionnel peuvent se chevaucher, mais maintenant Brown ne sera pas payé pour ses matchs manqués.

Voici une déclaration conjointe de la NFL et de la NFLPA :

Brown serait éligible pour revenir le 26 décembre contre les Panthers de la Caroline.