Antonio Brown a signé la carte de vaccin COVID-19 du fan avant le dernier match des Bucs

TMZSports.com

Antonio Brown était tout à fait le plaisir de la foule avant son dernier match dans un uniforme des Buccaneers … souriant d’une oreille à l’autre, prenant des selfies et même signant la carte de vaccin COVID-19 d’un fan !!

TMZ Sports est dit … AB était de la meilleure des humeurs en discutant avec les fans au premier rang du MetLife Stadium quelques heures avant son tristement célèbre sortie torse nu du match de dimanche.

Comme l’a dit un fan, « C’était le gars le plus terre-à-terre et n’aurait pas pu être plus gentil. »

Mais alors que certains spectateurs cherchaient régulièrement des autographes, un fan est allé plus loin et a demandé à AB de signer sa putain de carte de vax – et il a accepté !!

Bien sûr, le tout était une référence au scandale du statut de vax d’AB … lorsque son ancien chef l’a accusé de obtenir une fausse carte vax. Alors qu’AB jurait de haut en bas, il était en fait vacciné … la NFL a estimé le contraire et lui a remis un suspension de 3 matchs.

AB était clairement capable de tout rire lorsque le fan lui a demandé de signer la carte… souriant et embrassant l’ironie alors qu’il gravait son John Hancock le long du bas.

En plus de cela, AB a posé pour des photos avec les fans avant le match… et on nous a dit qu’il était généreux envers toute la section.

Malheureusement, les choses ont changé plus tard dans la journée… alors qu’AB a fait sa tristement célèbre sortie en arrachant ses jambières et son maillot et en se promenant dans les vestiaires au milieu du match.

Antonio Brown s’effondre aux mains des #Jets et des #BraxtonBerrios pic.twitter.com/RGhSYpyrOu – Miller (@mmmmillah) 2 janvier 2022 @mmmmillah

Les Bucs et l’AB ont des histoires différentes derrière ce qui s’est passé… mais il a finalement été libéré Jeudi matin.

Quant à la carte vax… le souvenir le plus unique de tous les temps ?!