Antonio Brown a suspendu 3 matchs après que la NFL ait déclaré avoir falsifié la carte COVID Vax

— Burstyn vient de publier une autre déclaration à la suite de la suspension de la NFL, disant: « M. Brown est vacciné et continue de soutenir le vaccin pour toute personne pour laquelle il est approprié. »

« La NFL a pris sa décision et, au lieu de passer par le processus fastidieux et distrayant de contester le résultat, M. Brown a conclu cela rapidement et il tirera le meilleur parti de ce temps en traitant sa blessure à la cheville. »

Burstyn a poursuivi: « M. Brown sera motivé, bien reposé et dans la meilleure forme de sa vie à son retour dans la semaine 16. »

La NFL dit Antonio Brown a en fait soumis une fausse carte de vaccin à la ligue … et les responsables viennent d’annoncer qu’il a maintenant été suspendu trois matchs au cours de tout cela.

le chef de Brown, Steven Ruiz, a affirmé le mois dernier que la star des Tampa Bay Buccaneers avait recherché puis obtenu le document frauduleux en juillet – mais Brown était catégorique, Ruiz mentait.

Dans une déclaration, l’avocat de Brown, Sean Burstyn, a déclaré que l’homme de 33 ans était vacciné et avait les papiers appropriés … ajoutant: « Soyez comme Antonio Brown et faites-vous vacciner. »

Mais, la NFL a déclaré jeudi dans un communiqué qu’après avoir enquêté sur les allégations …

La ligue a déclaré que Brown était désormais interdit de jouer pour les trois prochains matchs – ajoutant que Brown avait « accepté la discipline » et ne ferait pas appel.

La NFL a également révélé deux autres joueurs – la sécurité des Buccaneers Mike Edwards et ancien receveur de Tampa Bay et actuel agent libre Jean Franklin III – ont également déformé leur statut vaccinal et ont également été suspendus trois matchs.

Brown n’était plus dans l’alignement des Bucs depuis octobre alors qu’il luttait contre une blessure à la cheville, mais avant cela, il brillait avec Tom Brady – marquant quatre touchés reçus en cinq matchs.

Publié à l’origine – 13:21 PT