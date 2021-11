Antonio Brown accusé d’avoir obtenu une fausse carte COVID-19

Antonio Brown est accusé d’avoir obtenu une fausse carte de vaccination COVID-19. Le Tampa Bay Times a rapporté que Steven Ruiz – un ancien chef personnel du receveur large des Tampa Bay Buccaneers – avait demandé à sa petite amie, le mannequin Cydney Moreau, de contacter Ruiz au cours de l’été pour obtenir une fausse carte de vaccination. Moreau aurait offert 500 $ pour une fausse carte.

Ruiz n’a pas obtenu la carte de Brown, mais le receveur large lui aurait montré celles qu’il avait pour lui et Moreau qu’il avait achetées. Brown n’était pas disposé à recevoir le vaccin COVID-19 en raison des effets secondaires possibles. Brown a probablement reçu le coup à une date ultérieure. Ruiz a appelé Brown après que le récepteur large n’a pas payé 10 000 $ qui lui étaient dus, a déclaré le Times.

Les Buccaneers ont publié une déclaration sur la situation. « Après un processus éducatif approfondi mené dans toute notre organisation au cours de la dernière intersaison mettant en évidence les avantages des vaccins COVID-19, nous avons reçu des cartes de vaccination remplies de tous les joueurs des Tampa Bay Buccaneers et soumis les informations requises à la NFL via le processus établi conformément à la ligue. politique », lit-on dans le communiqué, selon Pro Football Talk. « Toutes les cartes de vaccination ont été examinées par le personnel des Buccaneers et aucune irrégularité n’a été observée. »

Moreau a nié l’accusation au Times et a déclaré qu’elle ne connaissait pas Ruiz. L’avocat de Brown, Sean Burstyn, a déclaré jeudi à ESPN que Brown était vacciné. Il a déclaré: « Si les médecins d’Antonio et les directives exigent un rappel, alors à ce moment-là, il sera heureux de le faire en direct à la télévision et tout le monde pourra venir le voir. »

Le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy, a déclaré que la ligue était « au courant du rapport et avait été en contact avec le club. Nous examinerons la question ». Les vaccins ne sont pas obligatoires pour les joueurs de la NFL. Si les joueurs ne sont pas vaccinés, ils devront suivre différents protocoles au cours de la saison d’Aaron Rodgers, Packers Hit With Fines in New COVID Violations Fallout et pourraient être condamnés à une amende ou suspendus pour les avoir enfreints.

Brown a re-signé avec les Buccaneers plus tôt cette année. En cinq matchs, Brown a capté 29 passes pour 418 verges et quatre touchés. Il a initialement signé avec les Buccaneers l’année dernière et a aidé l’équipe à remporter le Super Bowl. En huit matchs l’an dernier, Brown a capté 45 passes pour 483 verges et quatre scores. Brown a passé ses neuf premières saisons avec les Steelers de Pittsburgh et n’a joué qu’un seul match pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2019.