Antonio Brown accuse l’entraîneur des Bucs d’être sorti torse nu et se blesse à la cheville : « Je n’ai pas démissionné »

La saga Antonio Brown a pris une autre tournure dramatique mercredi soir, après que le receveur vedette des Tampa Bay Buccaneers a publié une longue déclaration accusant son départ du match de dimanche contre les Jets de New York de son entraîneur-chef Bruce Arians.

« Je n’ai pas arrêté. J’ai été coupé. Je ne me suis pas éloigné de mes frères. J’ai été expulsé. Être viré sur la touche pour avoir une blessure douloureuse était déjà assez grave. Puis est venu leur » spin « . L’entraîneur a nié le télévision nationale qu’il était au courant de ma cheville. C’est 100% inexact », a déclaré Brown dans un communiqué, publié via son avocat Sean Burstyn.

Brown a révélé dans la déclaration qu’il avait subi une IRM à la cheville qui a révélé des fragments d’os cassés coincés dans sa cheville, en plus d’un ligament arraché de l’os et d’une perte de cartilage.

Les allégations contredisent les commentaires de lundi d’Arians, qui a déclaré qu’il n’était pas au courant de la blessure de Brown.

« Je ne sais pas qu’il était [injured] », a affirmé Arians. « Ce qui s’est passé est assez évident. Il a quitté le terrain et c’est tout. Nous avons eu une conversation et il a quitté le terrain. »

L’entraîneur-chef des Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, remet en question un appel officiel contre les Falcons d’Atlanta lors de la première moitié d’un match de football de la NFL le dimanche 19 septembre 2021 à Tampa, en Floride. (Presse associée)

Brown, cependant, maintient que les Arians et l’organisation des Buccaneers étaient bien conscients de sa blessure à la cheville.

« En raison de mon engagement dans le jeu, j’ai cédé à la pression directe de mon entraîneur pour jouer blessé. Malgré la douleur, je me suis adapté, le personnel m’a injecté ce que je sais maintenant être un analgésique puissant et parfois dangereux que la NFLPA a mis en garde contre l’utilisation, et j’ai tout donné pour l’équipe », a ajouté le receveur de Tampa Bay.

« J’ai joué jusqu’à ce qu’il soit clair que je ne pouvais pas utiliser ma cheville pour assumer mes responsabilités de jeu en toute sécurité. En plus de cela, la douleur était extrême », a poursuivi le receveur, qui a touché un touché lors de la victoire du Super Bowl contre Kansas City l’an dernier. .

Le receveur large des Buccaneers de Tampa Bay, Antonio Brown, s’essuie le visage alors qu’il quitte le terrain après avoir jeté son équipement dans les tribunes alors que son équipe est en attaque au cours du troisième quart d’un match de football de la NFL contre les Jets de New York, dimanche 2 janvier 2022 , à East Rutherford, New Jersey. (Presse associée)

Les révélations surviennent à la suite d’une sortie sans précédent de Brown de la victoire 27-24 de Tampa Bay au MetLife Stadium dimanche, amenant certains à s’interroger ouvertement sur l’état mental du receveur large et la possibilité d’un CTE d’apparition.

Brown dans sa déclaration a adressé les Buccaneers blâmant de sa sortie sur des problèmes mentaux.

« Au lieu de demander comment je me sentais ou d’aller au fond des choses, l’équipe a envoyé un texto à mon camp en faisant la promotion d’un récit totalement faux que j’ai joué au hasard sans aucune explication… J’ai du stress, j’ai des choses sur lesquelles travailler. Mais le pire de cela a été l’effort répété des Bucs pour décrire cela comme une explosion aléatoire », a écrit le septuple Pro Bowler.