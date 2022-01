Antonio Brown admet que la sortie en milieu de match torse nu « n’était probablement pas nécessaire ou professionnelle »

Antonio Brown peut-être changer d’avis à propos de certains de ses comportements bizarres les plus récents.

L’ancien receveur des Tampa Bay Buccaneers s’est envolé pour Los Angeles lundi après avoir passé la semaine dernière dans une controverse au sujet de son départ télévisé torse nu de l’équipe au milieu du troisième quart lors de leur match de la semaine 17 contre les Jets de New York.

Kanye West et Antonio Brown posent pour une photo au restaurant Craig’s à West Hollywood, Californie, le 10 janvier 2021. (Crédit : Antonio Brown sur Twitter)

« Ce n’était probablement pas nécessaire ou professionnel », a déclaré Brown à TMZ lundi soir devant le restaurant Craig’s à West Hollywood. La remarque est peut-être la chose la plus proche de la contrition que Brown a montrée publiquement depuis que sa dernière controverse a éclaté le 2 janvier.

Entraîneur-chef des Bucs Bruce Ariens a mentionné aux journalistes qu’il avait dit à Brown: « Vous avez terminé, sortez d’ici », après avoir déclaré que le receveur avait refusé de réintégrer le match des Jets lorsqu’on lui avait demandé de le faire.

Arians a déclaré que Brown s’était plaint de ne pas avoir obtenu suffisamment de cibles du quart-arrière Tom Brady. Brown a maintenu que les Bucs avaient ignoré ses inquiétudes concernant une blessure à la cheville, partageant des captures d’écran sur Instagram de conversations textuelles avec Arians comme preuve.

Après l’échange verbal avec les Arians sur la touche il y a neuf jours, Brown a enlevé son maillot, ses épaulettes et son maillot de corps avant de jeter ce dernier dans la foule près de l’une des zones d’en-but du MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey alors qu’il sautait à travers le terrain avant de quitter le site.

Arians a déclaré aux journalistes lors de la conférence de presse d’après-match que Brown n’était « plus un Buc », mais l’équipe a attendu jeudi pour libérer officiellement le septuple Pro Bowler.

(Crédit) : Podcast d’envoi complet sur YouTube

Lorsqu’on lui a demandé la semaine dernière s’il regrettait ses actions, le meneur de jeu de 33 ans a eu une réponse bien différente de celle qu’il a donnée à TMZ.

« Je suis un mâle dominant », a déclaré Brown au podcast Full Send lors d’une interview publiée sur YouTube vendredi. « Tu dis f—moi, je ne vais pas réagir, mon frère, parce que ce que tu dis n’a pas vraiment d’importance. Genre, tu ne peux pas m’affecter. Mais, genre, si vous aimez discriminer sur mon image publique et mon nom ? Comme frère, à ce moment-là, c’est f— toi aussi, frère, professionnellement…

« Vous m’avez coupé lors d’une conférence de presse après le match », a poursuivi Brown, faisant référence aux Arians. « Tout le monde voit ce que je fais. Ils ne veulent pas voir quoi [the other side does] pour m’amener à ce point. Vous vous sentez très irrespectueux quand l’entraîneur vous dit : ‘Sortez d’ici.’ »

Brown visitait le restaurant de Craig avec une autre superstar Kanye West lundi lorsque les caméras de TMZ l’ont rattrapé.

Plus tard, il a tweeté une photo de lui et Ye en train de traîner chez Craig et a partagé une vidéo Instagram d’un barbier taillant la barbe du hitmaker Donda.

La légende de la vidéo IG de Brown suggère que lui et West pourraient collaborer sur la musique. Sous le nom d’« AB », Brown a récemment sorti son propre single de rap Pit Not the Palace.

« Ye & AB = SB », disait la légende, avec le hashtag « StayTuned ».

Êtes-vous abonné au podcast du Grio « Dear Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !