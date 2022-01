Antonio Brown affirme que Bruce Arians l’a expulsé de Bucs, dit qu’il n’a pas démissionné

Antonio Brown s’attaque enfin à l’incident bizarre qui a mis fin à sa carrière chez les Bucs … affirmant que l’équipe lui a donné un « antidouleur puissant et parfois dangereux » et l’a forcé à jouer alors qu’il savait qu’il avait une grave blessure à la cheville – tout cela a conduit au moment où il a dit la tête entraîneur Bruce Ariens lui a dit « tu as fini ! »

C’est à ce moment-là que AB, 33 ans, dit qu’il a retiré son maillot et ses protections … et a quitté le terrain de football Met Life.

« En raison de mon engagement dans le jeu, j’ai cédé à la pression directe de mon entraîneur pour jouer blessé. Malgré la douleur, je me suis adapté, le personnel m’a injecté ce que je sais maintenant être un analgésique puissant et parfois dangereux que la NFLPA a mis en garde contre l’utilisation, et j’ai tout donné pour l’équipe », a déclaré Brown dans un communiqué publié par son avocat.

Le 7x Pro Bowler a continué, affirmant qu’il avait joué jusqu’à ce que la douleur atteigne un point où il ne pouvait plus la supporter.

« J’ai joué jusqu’à ce qu’il soit clair que je ne pouvais pas utiliser ma cheville pour assumer mes responsabilités de jeu en toute sécurité. En plus de cela, la douleur était extrême. Je me suis assis sur la touche et mon entraîneur est venu vers moi, très contrarié, et a crié : » Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? » Je lui ai dit : ‘C’est ma cheville.’ Mais il le savait. »

Malheureusement pour AB, il dit que les Ariens s’en fichaient et lui a demandé de revenir dans le match.

Brown dit qu’il a répondu… ‘ »Entraineur, je ne peux pas.’ Il n’a pas appelé de soins médicaux. Au lieu de cela, il m’a crié : » VOUS AVEZ FAIT ! » pendant qu’il passait son doigt sur sa gorge. L’entraîneur me disait que si je ne jouais pas blessé, alors j’en avais fini avec les Bucs. »

En fin de compte, Brown dit… « Je n’ai pas arrêté. J’ai été coupé. Je ne me suis pas éloigné de mes frères. J’ai été jeté dehors. »

Quant aux Bucs, Arians a affirmé qu’il n’avait jamais discuté d’une blessure à la cheville avec Antonio.

De toute évidence, AB et l’équipe ont deux points de vue différents sur ce qui s’est passé sur le terrain … dans ce qui a été l’un des moments les plus étranges et surréalistes de l’histoire de la NFL.

Voici un aperçu de ce qui s’est passé avec Antonio Brown. On dirait que Mike Evans essayait de le calmer mais rien n’allait l’aider. AB a tout enlevé et est parti. (vidéo via @mmmmillah) pic.twitter.com/sMii14O7bh – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 2 janvier 2022 @MySportsUpdate

Si vous avez raté l’incident… les Buccaneers, champions en titre du Super Bowl, suivaient les modestes NY Jets dans le New Jersey dimanche après-midi.

Brown – qui avait attrapé 3 balles pour 26 mètres – a été vu engagé dans une conversation très animée sur la touche avec la star WR Mike Evans.

Ensuite, AB, se tenant à quelques mètres seulement de ses coéquipiers, a retiré son maillot, ses protections et son t-shirt jusqu’à ce qu’il soit torse nu. Brown a jeté sa chemise dans les gradins … et a finalement traversé le tunnel pour se rendre dans les vestiaires.

Antonio a été vu en train d’appeler un Uber depuis le devant du stade à East Rutherford, NJ … avant de prendre une voiture pour New York.

Pendant son séjour à Manhattan, Brown dit qu’il a vu plusieurs médecins de haut niveau … et qu’on lui a diagnostiqué une grave blessure à la cheville.

« Ce qu’ils savaient jusqu’à présent, c’est que lundi matin, j’avais une IRM urgente à la cheville. Il montre des fragments cassés coincés dans ma cheville, le ligament arraché de l’os et une perte de cartilage, qui sont plus que douloureuses. Vous pouvez voir l’os bombé de l’extérieur.

Antonio dit que les dégâts peuvent être réparés… mais qu’ils nécessiteront une intervention chirurgicale, ce qu’il a l’intention de faire.

Quant à son avenir footballistique… #81 dit qu’il prévoit de rejouer l’année prochaine.

« Une fois mon opération terminée, je serai de retour à 100 % et j’attends avec impatience la saison prochaine. Les affaires vont être BOOMIN ! »

La question est… y aura-t-il des preneurs ?

Malgré le drame et les questions sur son avenir, Brown ne semble pas prendre la situation trop durement. Après avoir vu les documentaires, il est resté à New York, assistant au match des Brooklyn Nets lundi soir, avant de rejoindre la star du hip-hop, Fabuleux, pour manger un morceau.