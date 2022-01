Antonio Brown court torse nu sur le terrain pendant le match des boucaniers

C’est vraiment bizarre.

Antonio Brown vient d’arracher son maillot, a couru torse nu sur le terrain et s’est dirigé vers les vestiaires… en plein milieu du match des Buccaneers contre les Jets de New York.

L’incident s’est produit il y a quelques minutes à peine… le receveur de 33 ans devenant apparemment bouleversé sur la touche au troisième quart alors que les Bucs suivaient les Jets, 24-17.

Voici la vidéo de #Bucs WR Antonio Brown… quittant le terrain et disant au revoir. pic.twitter.com/EaR0jRqcs3 – Ian Rapoport (@RapSheet) 2 janvier 2022 @RapSheet

Mike Evans a semblé essayer de calmer Brown, mais ses efforts ont été infructueux… alors qu’AB s’est déshabillé jusqu’à son pantalon et ses crampons et a salué les fans alors qu’il trottait dans la zone des buts et hors du terrain.

Il s’avère que la sécurité du MetLife Stadium aurait d’abord pensé qu’AB était un streaker … et a d’abord essayé de l’arrêter avant de se rendre compte qu’il était un joueur.

Antonio Brown a une crise aux mains des #Jets et #BraxtonBerrios pic.twitter.com/RGhSYpyrOu – Miller (@mmmmillah) 2 janvier 2022 @mmmmillah

AB a réussi 3 attrapés pour 26 verges avant de quitter le match.

Bien sûr, Brown a raté plusieurs matchs cette saison … après que la NFL a déclaré qu’il falsifié sa carte de vaccination COVID-19.

Aucun mot des Bucs sur ce qui s’est passé dimanche… mais cela sera certainement abordé après le match.