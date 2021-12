Antonio Brown de Bucs sera de retour lundi après avoir purgé une suspension de 3 matchs pour avoir utilisé une fausse carte de vax: rapport

Le receveur large des Tampa Bay Buccaneers, Antonio Brown, devrait revenir lundi après avoir purgé une suspension de trois matchs pour avoir prétendument enfreint les protocoles COVID-19 de la NFL en utilisant une fausse carte de vaccin.

Brown devrait rejoindre l’équipe lundi, manquant le match de dimanche contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, a rapporté le réseau NFL. Brown et Mike Edwards, qui ont également enfreint les protocoles COVID-19 de la ligue, auraient assisté à des réunions et travaillé dans les locaux de l’équipe.

BRUCE ARIANS DE BUCS ESSAYE DE SUIVRE LE DRAME VAX CARD DES JOUEURS : « JE NE DONNE PAS UN S — À CE SUJET »

Le receveur large des Buccaneers, Antonio Brown, célèbre son score contre les Dolphins de Miami avec Chris Godwin le 10 octobre 2021 à Tampa, en Floride. (AP Photo/Mark LoMoglio)

Brown et Edwards, ainsi que l’agent libre John Franklin III, ont été suspendus pour trois matchs pour avoir enfreint les protocoles de santé et de sécurité de la ligue. Brown a été accusé dans un rapport du Tampa Bay Times le mois dernier d’avoir acquis une fausse carte de vaccination COVID-19 pour éviter les protocoles de santé et de sécurité de la NFL.

Avant le début de la saison, les Bucs ont annoncé qu’ils étaient la deuxième équipe de la NFL à être complètement vaccinée, y compris les joueurs et le personnel d’entraîneurs.

L’ailier rapproché des Tampa Bay Buccaneers, Rob Gronkowski, célèbre son touché contre les Falcons avec Tom Brady le 5 décembre 2021 à Atlanta. (Photo AP/Brynn Anderson)

L’entraîneur-chef Bruce Arians a refusé de commenter l’avenir des joueurs à l’époque en disant « Je m’en fous de [the vaccination controversy]. »

Antonio Brown célèbre sa passe de touché d’un mètre lors du Super Bowl LV contre les Chiefs de Kansas City le 7 février 2021, à Tampa, en Floride. (Photo AP/Chris O’Meara)

Vendredi, il a déclaré qu’une décision avait été prise, mais a déclaré qu’ils « attendraient et verraient » avant de faire une annonce.

« Je ne veux rien qui distrait de ce match. »