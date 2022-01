Antonio Brown déchire Brady, Arians et Bucs lors d’une apparition en podcast

Antonio Brown continue d’attiser les flammes de son bœuf avec les Tampa Bay Buccaneers.

Cela fait près d’une semaine que Brown a jeté ses jambières et son maillot dans les tribunes et est sorti du MetLife Stadium pour la dernière fois en tant que membre des Buccaneers. Depuis lors, Brown a révélé des textes entre lui et l’entraîneur-chef Bruce Arians et a également assisté à un match des Brooklyn Nets pendant son temps libre.

Vendredi, des clips et des citations ont fait surface sur l’apparition assez franche de Brown sur le podcast Full Send. Le plus grand moment est venu lorsque Brown a critiqué son salaire par rapport à ses coéquipiers Tom Brady et Rob Gronkowski.

Brown, cependant, a poursuivi en disant que Brady était l’un de ses « amis proches ».

L’entraîneur-chef des Buccaneers, Arians, était également dans la ligne de mire de Brown, alors que l’ancien receveur de Tampa Bay s’est également attaqué à lui pendant le podcast.

Depuis son effondrement – ​​qui a été assez coûteux tout bien considéré – Brown s’est ouvert davantage sur la façon dont sa relation avec les Buccaneers s’est détériorée. Quant à l’avenir de Brown à jouer au football ? Bien…

Ouais, qui sait quand on reverra Brown jouer au football.