Antonio Brown double l’accusation des Buccaneers après avoir quitté la mi-match

Antonio Brown double ses accusations contre les Buccaneers de Tampa Bay, insistant sur le fait que l’entraîneur-chef Bruce Arians savait qu’il était blessé et l’a forcé à jouer la semaine 17 contre son gré jusqu’à ce qu’il enlève son maillot, le jette dans les gradins et court. le terrain au milieu du match contre les Jets de New York. Le receveur large, qui a été officiellement abandonné par les Buccaneers jeudi, a déclaré mercredi que sa blessure à la cheville était la raison pour laquelle il avait quitté le match – et qu’il avait été coupé avant de quitter le terrain.

Dans une longue déclaration via son avocat Sean Burstyn, Brown a déclaré mercredi qu’il allait subir une intervention chirurgicale sur la blessure, qu’il a affirmé que les Buccaneers ont couvert et l’ont forcé à jouer alors qu’il était blessé. « En raison de mon engagement dans le jeu, j’ai cédé à la pression directement de mon entraîneur [Bruce Arians] de jouer blessé « , a-t-il déclaré. » Malgré la douleur, je me suis adapté, le personnel m’a injecté ce que je sais être un analgésique puissant et parfois dangereux que la NFLPA a mis en garde contre l’utilisation, et j’ai tout donné pour mon équipe. «

Déclaration d’Antonio Brown via son avocat @seanburstyn : pic.twitter.com/pJ3VGFBjSy – Adam Schefter (@AdamSchefter) 6 janvier 2022

Il a dit qu’il avait dit à Arians sur la touche qu’il ne pouvait pas revenir dans le match. C’est à ce moment-là qu’il a dit qu’on lui avait dit qu’il avait « fini ». Il a ensuite enlevé son maillot, ses protections et son maillot de corps, a jeté son maillot dans la foule et a quitté le terrain en courant. La décision lui a coûté environ 1 million de dollars en primes auxquelles il avait droit et un éventuel règlement pour blessure si les dommages mettent fin à sa carrière. Arians a déclaré lors de la conférence de presse après le match que Brown n’était « plus un Buc » et a ensuite exprimé sa préoccupation pour sa santé mentale.

Brown a insisté sur le fait qu’il « ne s’était pas éloigné » de l’équipe, affirmant qu’il avait été « éjecté ». L’alun de Masked Singer a allégué qu’Arians « a nié à la télévision nationale qu’il était au courant de ma cheville », qualifiant cela de « 100% inexact ». Il a maintenu qu’il avait été « coupé en premier » avant de quitter le match. Il a également déclaré qu’il avait passé une IRM à la cheville lundi et qu’il avait montré qu’il avait « des fragments d’os cassés coincés dans ma cheville, le ligament arraché de l’os et une perte de cartilage, qui sont plus que douloureuses ».

De plus, jeudi matin, Brown a publié des messages texte présumés d’Arians de l’entraîneur disant à Brown de « s’assurer [he’s] prêt à partir » pour le match de dimanche. « Nous ne nous reposons PAS pour les séries éliminatoires », a semblé écrire Arians dans la capture d’écran. Brown a répondu, disant à l’entraîneur qu’il ne pouvait pas « aller à pleine vitesse » et a demandé à parler à Arians sur le téléphone. À ce message, Arians aurait répondu : « Venez me voir (dans) le matin. Nous en parlerons. Je veux vraiment que vous soyez avec nous au cas où vous seriez prêt. »