Antonio Brown enlève son uniforme et quitte le terrain au milieu des Buccaneers de Tampa Bay contre les Jets de New York

Antonio Brown a effectivement mis fin à son temps avec les Buccaneers de Tampa Bay dimanche. Au cours du troisième quart de la victoire éventuelle de l’équipe contre les Jets de New York, Brown est devenu visiblement bouleversé sur la touche et a commencé à retirer son équipement de football, courant du terrain avec sa chemise tout en disant au revoir aux fans.

Selon TMZ, la sécurité du MetLife Stadium dans le New Jersey pensait que Brown était un streaker qui se rendait sur le terrain au début et a essayé de l’arrêter. Après avoir réalisé qu’il s’agissait d’un joueur, ils ont reculé et Brown est sorti en traversant la zone des buts.

Antonio Brown ne peut pas revenir dans l’équipe après cela. Tom Brady s’est battu pour que ce gars puisse relancer sa carrière et c’est comme ça qu’il le récompense ? pic.twitter.com/cgJCM4wQi9 – Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 2 janvier 2022

L’entraîneur-chef de Tampa Bay, Bruce Arians, a carrément mis fin à la discussion sur Brown et l’équipe après le match, déclarant sévèrement aux journalistes que Brown n’était « plus un Buc » avant de se concentrer sur les joueurs toujours avec l’équipe qui a aidé à gagner le match.

La dernière apparition de Brown avec l’équipe sera désormais le dernier chapitre de son histoire professionnelle mouvementée, avec des passages à Pittsburgh, Oakland et ailleurs se distinguant par le drame qui a finalement mis fin à son temps avec l’équipe.

BA aborde le statut d’Antonio Brown : pic.twitter.com/gC7D8Csin2 – xz – Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) 2 janvier 2022

Voir un joueur quitter le milieu du match est également un spectacle étrange, de nombreux joueurs choisissant de quitter une partie en silence ou de garder leurs sentiments mécontents derrière les portes des vestiaires. Brown a toujours été assez public avec ses émotions, donc l’explosion ne devrait pas être une surprise bien qu’elle soit un choc à voir.

Le coéquipier de Brown, Mike Evans, a tenté de l’empêcher de s’éloigner et de le calmer, mais n’a pas réussi. Avant sa sortie, Brown a récolté trois attrapés pour 26 verges et avait déjà établi une saison un peu dramatique après avoir raté plusieurs matchs et aurait utilisé une fausse carte de vaccination.