Antonio Brown est assis sur le terrain au match des Nets 1 jour après l’effondrement de Bucs

Antonio Brown n’essaie clairement pas de garder un profil bas après sa rupture avec les Bucs … car un jour seulement après son effondrement torse nu au MetLife Stadium, il a obtenu des billets au premier rang pour le match des Nets.

Les caméras de diffusion ont capté le large troublé assis à côté du terrain du Barclays Center pour l’inclinaison des Nets contre les Grizzlies de lundi … et le mec n’avait pas du tout l’air déchiré malgré la perte de son emploi environ 24 heures plus tôt.

Voici la vidéo de #Bucs WR Antonio Brown… quittant le terrain et disant au revoir.

Brown portait un masque COVID, un survêtement et des lunettes de soleil … et a été vu en train de discuter avec des gens autour de son siège comme si rien ne s’était passé avec lui la veille lors du match Jets contre Buccaneers.

Brown a posté sur Instagram depuis sa chaise pendant le match – écrivant dans une vidéo selfie : « C’est un nouveau jour, KD [Kevin Durant] » — et il a même été aperçu plus tard lors d’un dîner à New York souriant et de bonne humeur.

@ab / Instagram

Bien sûr, les images ne sont pas trop surprenantes – Brown est resté aux yeux du public à peu près chaque minute depuis Tampa Bay l’a viré de l’équipe pour avoir quitté la mi-match dimanche.

Brown a constamment posté sur les réseaux sociaux, a sorti une chanson de rap et sillonné les rues de New York avec chauffeur de célébrité Chalet Danny.

@dannyboyhustlehard / Instagram

On ne sait pas encore si la carrière de Brown dans la NFL pourrait être terminée – les Buccaneers ne l’ont pas encore officiellement libéré – mais à première vue… Brown ne semble pas s’en soucier beaucoup de toute façon.