Antonio Brown frappe les médias sociaux après avoir abandonné Bucs: « Merci pour l’opportunité »

Antonio Brown a posté une note d’adieu aux Buccaneers de Tampa Bay dimanche après son explosion bizarre et son départ de l’équipe au milieu de leur victoire de retour contre les Jets de New York.

Tout d’abord, Brown a posté une photo de lui sur Twitter et Instagram. Cela semblait être la tenue qu’il portait avant et après le match. Sur Instagram, il publiait des photos de lui-même et de ses enfants dans ce qui semblait être une publicité pour la ligne pour hommes de la société de vêtements Fashion Nova.

Antonio Brown # 81 des Tampa Bay Buccaneers s’échauffe avant le match contre les Jets de New York au MetLife Stadium le 2 janvier 2022 à East Rutherford, New Jersey. (Elsa/.)

Le troisième post Instagram est l’endroit où Brown a dit au revoir.

« Big MAD (Making A Difference) », a-t-il légendé la photo. « Merci pour cette opportunité. »

Brown a terminé la victoire 28-24 avec trois attrapés pour 26 verges. Il a quitté le terrain en trombe au troisième quart du match. Il a jeté une partie de son équipement dans la foule au MetLife Stadium et a essayé d’amplifier la foule alors qu’il traversait la zone des buts sur le chemin du retour aux vestiaires. Il a également frappé les fans avec le signe de la paix à sa sortie.

ANTONIO BROWN TEMPÊTE HORS TERRAIN PENDANT LE JEU, L’ENTRAÎNEUR DIT « IL N’EST PLUS UN BUC »

2 janvier 2022 ; East Rutherford, New Jersey, États-Unis ; L’entraîneur-chef des Tampa Bay Buccaneers Bruce Arians regarde avant le match contre les Jets de New York au MetLife Stadium. (Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

L’entraîneur de Tampa Bay, Bruce Arians, a déclaré aux journalistes après la fin du match.

« Ce n’est plus un Buc. D’accord, c’est la fin de l’histoire. Parlons des gars qui sont allés là-bas et ont gagné le match », a déclaré Arians.

Tampa Bay a tenté sa chance contre Brown au milieu de la saison 2020 après avoir été suspendu pendant huit matchs pour avoir enfreint la politique de conduite personnelle de la NFL. Il a été suspendu pour trois matchs plus tôt cette saison parce qu’il a soumis une fausse carte de vaccination contre le coronavirus.

26 décembre 2021 ; Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis ; Le receveur des Tampa Bay Buccaneers Antonio Brown (81) regarde au cours du deuxième trimestre contre les Panthers de la Caroline au stade Bank of America. (Jim Dedmon-USA TODAY Sports)

L’explosion pourrait coûter à Brown plus d’un million de dollars après avoir raté des incitations pour avoir atteint certains jalons cette saison. Selon Spotrac, il avait besoin de huit réceptions supplémentaires, de 55 verges sur réception supplémentaires et d’un autre touché sur réception pour toucher trois bonus distincts qui lui auraient rapporté 333 000 $ chacun.