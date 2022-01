Antonio Brown interprète une nouvelle chanson de rap au club de strip-tease de New York

Antonio Brown a été aperçu dimanche dans un club de strip-tease de New York en train d’interpréter son nouveau morceau de rap « Pit Not The Palace », une semaine après son explosion lors d’un match des Tampa Bay Buccaneers.

Brown a sorti son nouveau morceau dans les heures qui ont suivi sa sortie du MetLife Stadium alors que les Buccaneers jouaient contre les Jets de New York. Le receveur large a enlevé son équipement et a jeté des objets dans la foule et a traversé la zone des buts en saluant les fans.

DJ Clue et Antonio Brown assistent à la soirée de sortie du single d’Antonio Brown à Sins of Sapphire le 9 janvier 2022 à New York. (Johnny Nunez/.)

Mais alors qu’il était à Sapphire, Page Six a décrit le receveur de la NFL comme un « gars amusant et heureux ».

« Il dansait et prenait des photos sans arrêt, s’engageant avec tout le monde », a déclaré un fêtard à la page de potins.

Les photos montraient Brown affichant son physique en forme et rappant sur sa nouvelle chanson.

Antonio Brown sur scène lors de la soirée de sortie de son single à Sins of Sapphire le 9 janvier 2022 à New York. (Johnny Nunez/.)

Brown a passé beaucoup de temps à New York depuis ses retombées avec les Buccaneers. Il a assisté à un match des Brooklyn Nets la semaine dernière et est apparu sur le « Full Send Podcast » pour expliquer pourquoi il a abandonné les Buccaneers de manière dramatique.

Brown a insisté sur le fait qu’il a expliqué à l’entraîneur Bruce Arians et au personnel de Tampa Bay qu’il s’était blessé à la cheville et qu’à un moment donné du match et tout au long de la semaine précédant le match contre les Jets, il souffrait mal et pouvait à peine jouer.

Arians a affirmé que Brown était contrarié par le manque de cibles.

Tampa Bay a libéré Brown jeudi, mais son avenir dans la NFL n’est pas clair.