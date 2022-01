Antonio Brown lié à la signature des Cowboys de Dallas

Les Buccaneers de Tampa Bay ont libéré le receveur large Antonio Brown avec effet immédiat jeudi.

Brown a quitté de manière mémorable le milieu du match des Bucs dimanche en se déshabillant et en s’enfuyant du terrain au troisième quart. Il a ensuite été récupéré et enregistré par un chauffeur quittant le stade comme lui seul le peut.

Alors c’est ça, non ? La carrière de Brown dans la NFL est-elle terminée ?

Pas exactement.

Selon l’initié actuel d’ESPN et ancien directeur général de la NFL Mike Tannenbaum, ne dormez pas sur la perspective que les Cowboys de Dallas amènent Brown à bord.

« Je pouvais [see Antonio Brown getting another shot in the NFL]. «

