Antonio Brown publie des messages texte présumés de l’entraîneur des Buccaneers Bruce Arians

Antonio Brown est sur la défensive, publiant jeudi des messages texte présumés entre lui et l’entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay, Bruce Arians, ainsi qu’une correspondance avec l’entraîneur de Tom Brady, Alex Guerrero. Brown a publié des captures d’écran des messages après avoir quitté le match des Buccaneers contre les Jets de New York dimanche.

« C’est BA. Assurez-vous que votre (sic) est prêt à partir demain. Nous ne nous reposons PAS pour les séries éliminatoires », aurait écrit Arians à Brown le jeudi 30 décembre. Brown a répondu le lendemain: « Je suis tout en entraîneur vraiment [can’t] arriver à pleine vitesse je veux gagner je veux être là si je me réveille demain je me sens mieux je serai prêt un peu roulé dehors sur 2pt play Je veux ce qu’il y a de mieux pour l’équipe lmk quand tu seras libre je t’appellerai. message, Arians aurait répondu: « Venez me voir (dans) le matin. Nous en parlerons. Je veux vraiment que vous soyez avec nous au cas où vous seriez prêt. »

La santé avant la richesse #Barbare pic.twitter.com/5pxjpZ6491 – AB (@AB84) 6 janvier 2022

Brown a également appelé l’entraîneur de longue date de Brady, Guerrero, alléguant que Guerrero n’avait pas encore remboursé l’argent que Brown lui avait donné pour s’entraîner. La conversation semble avoir eu lieu la veille de Noël. « Hey Ag, si nous ne travaillons plus, ce n’est pas grave, sachez que les 100k que je vous ai payés ne vous remboursent que la moitié de mon argent, voyez comment procéder », lit-on dans le message de Brown. Guerrero a répondu: « Bonjour AB. J’apprécie que vous m’ayez contacté. Je comprends parfaitement que vous vouliez aller dans une direction différente. Merci pour l’opportunité de travailler ensemble. Vous êtes une personne merveilleuse. J’espère que votre succès continue. sur et en dehors du terrain. S’il vous plaît laissez-moi savoir où vous voulez que j’envoie le solde. Gros câlins mon ami. «

Brown semblait avoir fait valoir auprès des Arians qu’il n’était pas en pleine santé pour le match de la semaine 17 contre les Jets. Il figurait sur le bilan des blessures dans les jours qui ont précédé le match, au cours desquels il a réussi trois attrapés et 26 verges avant de partir au milieu du match. Au cours de la semaine 16, il a réussi 10 attrapés pour 101 verges.

Mercredi soir, le receveur large a publié une longue déclaration via son avocat défendant ses actions, affirmant qu’il « a cédé à la pression » des Ariens « pour jouer blessé », alléguant que « le staff m’a injecté ce que je sais maintenant être un puissant et parfois dangereux analgésique que la NFLPA a mis en garde contre l’utilisation. »

Appelant sa douleur à la cheville « extrême », a déclaré Brown : « Je me suis assis sur la touche et mon entraîneur s’est approché de moi, très contrarié, et a crié : « Qu’est-ce qui ne va pas chez vous ? Qu’est-ce qui ne va pas chez vous ? » Je lui ai dit : ‘C’est ma cheville.’ Mais il le savait. C’était bien documenté et nous en avions discuté. Il m’a alors ordonné d’aller sur le terrain. J’ai dit : « Entraîneur, je ne peux pas. » Il n’a pas appelé de soins médicaux. Au lieu de cela, il m’a crié : « VOUS AVEZ FAIT ! » pendant qu’il passait son doigt sur sa gorge. L’entraîneur me disait que si je ne jouais pas blessé, alors j’en avais fini avec les Bucs. «

Brown a insisté sur le fait qu’il « ne s’était pas éloigné » de l’équipe, affirmant qu’il avait été « éjecté ». Il a allégué qu’Arians « a nié à la télévision nationale qu’il était au courant de ma cheville », qualifiant cela de « 100% inexact ». Il a maintenu qu’il avait été « coupé en premier » avant de quitter le match. Il a également déclaré qu’il avait passé une IRM à la cheville lundi et qu’il avait montré qu’il avait « des fragments d’os cassés coincés dans ma cheville, le ligament arraché de l’os et une perte de cartilage, qui sont plus que douloureuses ».