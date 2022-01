Antonio Brown regrette sa sortie torse nu du jeu Buccaneers-Jets

Antonio Brown a montré quelques regrets pour sa sortie torse nu lors du match des Buccaneers de Tampa Bay contre les Jets de New York il y a plus d’une semaine. L’ancien receveur des Buccaneers a été vu à Los Angeles avec Kanye West. Les deux se dirigeaient vers Craig’s pour quelque chose à manger, et Brown a été vu en train de parler aux caméramans de l’incident.

« Ce n’était probablement pas nécessaire ou professionnel », a déclaré Brown, selon TMZ Sports. Peu de temps après la sortie de Brown, les Buccaneers l’ont coupé et se dirigeront vers les séries éliminatoires un peu en désavantage numérique au poste de receveur large. Il a été rapporté que Brown a quitté le match lorsqu’il a refusé d’entrer dans le match en raison d’une blessure à la cheville. L’entraîneur-chef des Buccaneers, Bruce Arians, aurait dit à Brown qu’il pouvait partir s’il ne voulait pas jouer, ce qui a ensuite conduit à la sortie dramatique.

Quelques jours plus tard, Brown a accusé les Buccaneers d’avoir dissimulé sa blessure. « En raison de mon engagement dans le jeu, j’ai cédé à la pression directement de mon entraîneur [Bruce Arians] jouer blessé « , a-t-il déclaré par l’intermédiaire de son avocat Sean Burstyn. » Malgré la douleur, je me suis adapté, le personnel m’a injecté ce que je sais être un analgésique puissant et parfois dangereux que la NFLPA a mis en garde contre l’utilisation, et j’ai tout donné pour mon équipe. »

Arians a déclaré que lui et Brown « avaient eu une conversation et qu’il avait quitté le terrain » qui est devenu très public. « C’était très difficile », a déclaré Arians, selon NFL.com. « Je lui souhaite bonne chance. J’espère que s’il a besoin d’aide, il en recevra. C’est très difficile parce que je tiens à lui. » Brown a également appelé Tom Brady dans une diatribe sur Twitter, remettant en question son amitié avec lui. Avant les commentaires de Brown, Brady a parlé de l’amour qu’il porte à Brown.

« Nous l’aimons tous. Nous nous soucions profondément de lui. Nous voulons qu’il soit à son meilleur. Malheureusement, ce ne sera pas avec notre équipe », a déclaré Brady dimanche, selon ESPN. « Je pense que tout le monde devrait être très compatissant et empathique envers certaines choses très difficiles qui se produisent. »

La question est maintenant quelle est la prochaine étape pour Brown ? Il a signé avec les Buccaneers l’année dernière et a aidé l’équipe à remporter le Super Bowl. Mais en raison de ses singeries avec les équipes précédentes, il est difficile de le voir avec une autre équipe de si tôt, à moins qu’il ne puisse montrer qu’il ne causera aucun problème sur et en dehors du terrain.