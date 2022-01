Antonio Brown « révèle » pourquoi il a quitté le jeu Buccaneers

Antonio Brown a fait les gros titres dimanche après-midi lorsqu’il a quitté le match des Buccaneers de Tampa Bay. Et il semble que la raison de sa sortie ait été révélée. Jay Glazer de Fox Sports s’est fait dire par l’entraîneur-chef des Buccaneers Bruce Arians que Brown avait refusé de reprendre le match en seconde période lorsqu’on lui avait demandé de le faire. Mais Ian Rappoport du NFL Network a déclaré que Brown se sentait trop blessé pour revenir au match.

« Ce qu’il a dit au staff, d’après ce que j’ai compris, c’est qu’il n’entrait pas dans le match parce que, dans son esprit, il ne se sentait pas en bonne santé », a déclaré Rapoport sur Good Morning Football. « La réponse des entraîneurs offensifs et de Bruce Arians a été : « Si vous n’allez pas entrer dans le match quand nous vous disons d’entrer dans le jeu, alors vous ne pouvez pas être ici. » À ce moment-là, ils l’ont jeté sur la touche, puis l’ont coupé de l’équipe. »

De @GMFB: Comment et pourquoi #Bucs WR Antonio Brown a-t-il fini par prendre d’assaut le terrain torse nu pour mettre fin à sa carrière à Tampa Bay? pic.twitter.com/nd6xq0xMLp – Ian Rapoport (@RapSheet) 3 janvier 2022

Brown est parti au cours du troisième quart du match des Buccaneers contre les Jets de New York. Alors que le receveur vedette quittait le terrain, il a enlevé son équipement et a jeté sa chemise au sol avant de renoncer et de sauter dans la zone des buts. Brown n’est pas rentré à Tampa avec l’équipe et Arians a déclaré que Brown n’était plus membre de l’équipe.

Après le match, Tom Brady a partagé ses réflexions sur la situation de Brown. « Oui, je veux dire que c’est évidemment une situation difficile, et je pense que nous voulons tous qu’il le fasse – je pense que tout le monde devrait, espérons-le, faire ce qu’il peut pour l’aider de la manière dont il en a vraiment besoin », a déclaré Brady. « Nous l’aimons tous, nous nous soucions profondément de lui. Nous voulons le voir être à son meilleur, et malheureusement, ce ne sera pas avec notre équipe. Nous avons beaucoup d’amitiés qui dureront et encore une fois, je pense que le plus important le football, ce sont les relations avec vos amis et vos coéquipiers et ils vont au-delà du terrain. Je pense que tout le monde devrait être très compatissant et empathique envers certaines choses très difficiles qui se produisent. »

Brown a initialement rejoint les Buccaneers la saison dernière et a aidé l’équipe à remporter un Super Bowl. Il a re-signé avec Tampa Bay avant le début de la saison 2021 et a capté 42 passes pour 545 verges et quatre touchés en sept matchs cette année.