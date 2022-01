Antonio Brown vu sur le court lors d’une soirée de match des Nets après l’effondrement des Bucs

À peine un jour après avoir perdu son emploi avec les Buccaneers de Tampa Bay après avoir pris d’assaut le terrain, Antonio Brown a été aperçu en train de traîner lors d’un match des Brooklyn Nets à New York.

Dimanche était un… jour très étrange pour Brown et le reste du monde de la NFL. Au troisième quart du match des Buccaneers contre les Jets de New York, Brown a soudainement quitté le terrain après avoir retiré son maillot et jeté ses gants et sa chemise dans les gradins.

Il a depuis été révélé que Brown ne reviendrait pas chez les Buccaneers, ce qui n’est pas une surprise étant donné la relation tumultueuse que le couple a eue au cours des dernières années. Cela ne l’a pas empêché de devenir la plus grande histoire de la NFL depuis dimanche après-midi, alors que Brown quittait le stade, publiait un tweet cryptique de deux mots et remerciait les Bucs sur Instagram, le tout en l’espace de quelques heures.

Oh, et Brown a quitté East Rutherford via le chauffeur personnel de Saquon Barkley. Alors oui, ça a été plus de 24 heures folles pour Brown. Apparemment, cependant, il n’a pas encore quitté New York, car il a été vu assister à un match des Nets lundi au Barclays Center.

Même si Brown s’est coûté beaucoup d’argent avec son effondrement sur la touche, il est toujours en train de faire son truc tandis que les retombées de l’incident de dimanche continuent de se répercuter dans le monde de la NFL.