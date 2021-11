Antonio Conte « a attendu la dernière minute » pour accepter son nouveau poste de patron de Tottenham car il voulait voir si Ole Gunnar Solskjaer serait limogé à Manchester United.

Conte a été nommé nouveau manager des Spurs début novembre, pour un contrat de 18 mois.

Les fans des Spurs étaient ravis de l’arrivée de Conte, mais ils n’auraient peut-être pas réussi si United avait licencié Solskjaer

Conte a déjà supervisé son premier match en charge alors qu’il cherche à ramener les Spurs à la victoire

Le vainqueur du titre de Premier League et de Serie A était considéré par beaucoup comme l’entraîneur de la plus haute qualité sans travail, et était fortement lié à un déménagement à Old Trafford avec le patron sortant Solskjaer qui a connu un début de saison difficile.

Des rapports ont même affirmé que United envisageait de licencier le Norvégien après une humiliante défaite 5-0 contre son rival Liverpool, Conte étant un favori pour prendre le poste.

Cependant, Solskjaer a conservé son travail et Conte a depuis décidé de remplacer Nuno Espirito Santo au Tottenham Hotspur Stadium, et United, malgré la victoire des Spurs, a maintenant été battu par Man City.

Cela n’a peut-être pas été le cas si United avait supprimé Solskjaer, des rapports en provenance d’Italie affirmant que Conte était en attente alors qu’il attendait de remplacer l’actuel patron de United.

Solskjaer était sur une glace mince après une défaite humiliante contre Liverpool, mais a jusqu’à présent tenu bon

Le journaliste Roberto Gotta a déclaré à Tuttomercatoweb : « Je comprends qu’il y ait eu une attente jusqu’au dernier moment.

« Manchester United a une meilleure équipe et des joueurs plus décisifs.

« Cependant, Manchester United n’a jamais publiquement manqué de confiance en Solskjaer. Peut-être même pour le rassurer…

Conte aurait pu être l’homme pour débloquer Jadon Sancho et mettre fin à la sécheresse des trophées de United

« Conte à Manchester aurait dû gagner immédiatement, tandis qu’à Tottenham, il aurait dû préparer l’équipe pour la saison prochaine.

« Je pense qu’il a fait la bonne chose, sinon il a risqué de ne pas en faire la moitié. »

Le premier match de l’ancien manager de la Juventus, de Chelsea et de l’Inter Milan en tant que patron des Spurs s’est soldé par une victoire palpitante 3-2 sur Vitesse Arnhem en Ligue Europa Conference.

Conte a pris un départ gagnant avec ses nouvelles méthodes exposées

L’Italien était satisfait du résultat, mais a insisté sur le fait qu’il avait besoin de temps pour mettre les pieds sous la table.

« Ils doivent beaucoup travailler et le problème est que nous devons trouver le temps de travailler », a déclaré Conte après le match.

« Je suis content parce que j’ai trouvé un groupe de joueurs qui ont fait preuve d’une grande capacité. Ce soir, ils voulaient gagner et nous avons gagné, mais nous devons certainement nous améliorer.

« Dans mon esprit, il y a beaucoup de place pour l’amélioration chez chaque joueur. »

Les fans de Tottenham sont déjà juste derrière Conte et des drapeaux italiens ont été vus autour du stade

Il a ajouté : « Ce n’est pas facile car nous nous sommes préparés pour ce match et nous n’avons qu’une journée car demain il est impossible de travailler avec les joueurs qui ont joué ce soir car ils ont utilisé beaucoup d’énergie et ont besoin de se reposer. Nous travaillerons avec les joueurs qui n’ont pas joué.

« Nous devons avoir un peu de patience car nous devons travailler sur de nombreux aspects – tactiquement, physiquement et pour que les joueurs sachent ce que je veux, mais je n’ai pas peur de tout le travail.

« Ce n’est qu’en travaillant que l’on peut atteindre des objectifs importants. »