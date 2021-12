Antonio Conte a dit sur Tottenham Transfer News

Dans les dernières nouvelles sur le transfert de Tottenham, Antonio Conte a donné un aperçu des plans pour la fenêtre de transfert de janvier, y compris pourquoi Harry Winks restera au club, si Hugo Lloris signera un nouveau contrat et les joueurs qui pourraient avoir besoin de commencer à penser à un avenir loin du Tottenham Hotspur Stadium.

Évaluation des joueurs terminée

Après deux mois de travail en tant que manager de Tottenham Hotspur, Antonio Conte a déclaré aux journalistes qu’il avait maintenant fait ses évaluations de son équipe et que ses évaluations étaient terminées. Conte a déclaré au journaliste de Football London Alasdair Gold : « J’ai fait l’évaluation après deux mois de travail avec mes joueurs. Il est certain que maintenant la situation est plus claire qu’avant.

Un joueur qui a eu du mal à être à la hauteur de sa facture chez les Spurs est la réponse de Tanguy Ndombele et Conte lorsqu’on lui a demandé quel était le rôle du milieu de terrain dans ses plans : « C’est un milieu de terrain. Je pense… qu’il est milieu de terrain.

Conte attend un travail acharné de ses joueurs et Ndombele s’est avéré être un luxe sous Jose Mourinho, Nuno Espírito Santo et Conte. Et, avec Oliver Skipp et Pierre Emile-Hojbjerg étant les piliers du milieu de terrain des Spurs, il est difficile de voir où il s’intégrera dans l’équipe de Conte.

Harry fait un clin d’œil

Winks a été critiqué par les fans des Spurs ces dernières saisons, mais, sous Conte, il a commencé à montrer le talent qui s’est d’abord concrétisé sous l’ancien manager Mauricio Pochettino. Et l’Italien a été impressionné par le milieu de terrain – le qualifiant de quelqu’un en qui il peut avoir confiance, quelque chose qu’il n’a pas dit à propos de Ndombele :

« Winksy joue bien et Winks s’est avéré être un joueur fiable. Et pour cette raison, Winksy restera ici. Je trouve des joueurs fiables, puis je peux compter sur eux et Winksy m’a montré que je pouvais compter sur lui.

L’idée d’être fiable et de pouvoir compter sur les joueurs s’est vraiment démarquée de Conte et, alors que pour Winks, cela aura été de la musique à ses oreilles, pour d’autres joueurs, cela a peut-être bien touché le cœur.

L’avenir d’Hugo Lloris

Le capitaine du club et vainqueur de la Coupe du monde Hugo Lloris approche de la fin de son contrat avec les Spurs mais Conte tient à ce qu’il reste et s’attend à ce qu’une solution soit trouvée : « Bien sûr, il parlera avec le club, pour essayer de trouver une solution. . Je pense qu’Hugo veut rester dans ce club, il aime ce club, il reste bien à Tottenham. Je pense que cela pourrait être son opinion.

Nouveaux joueurs nécessaires

Conte est ouvert sur le fait qu’il a besoin de nouveaux joueurs pour améliorer l’équipe, mais a également demandé de la patience car l’écart entre les Spurs et les meilleures équipes est encore important à combler en ce moment : « Maintenant, nous sommes au milieu et nous avons penser à construire quelque chose d’important. Pour cette raison, je demande de la patience et du temps car maintenant l’écart est très grand et nous devons beaucoup travailler, et aussi essayer de construire. Et aussi améliorer la qualité de l’équipe.

Évaluation du transfert de Tottenham de Conte

Conte est un manager qui parle franchement et parfois en dit plus quand il dit peu, comme on l’a vu avec son commentaire sur Ndombele. Bien que nous puissions voir un joueur sur le point de quitter les Spurs, il est également évident que Conte est entré dans le club et a donné à chacun une nouvelle chance de montrer ce qu’il peut faire. Et Winks est l’un des gagnants de cette approche.

Ceux qui pourraient bien regarder par-dessus leurs épaules seront Dele Alli, qui a bien performé contre Liverpool, mais était ensuite anonyme contre Southampton, Matt Doherty, qui n’a jamais excellé aux Spurs, et Joe Rodon, qui n’a pas été en faveur sous l’un ou l’autre. Mourinho ou Conte et son déménagement de rêve depuis Swansea semblent avoir tourné au vinaigre.

Bien que Conte ne mentionne pas les joueurs qu’il recherche, il est clair qu’il veut du sang neuf pour constituer l’équipe. Il voit cette saison comme une opportunité de terminer aussi haut que possible dans la ligue et d’utiliser l’été prochain pour combler l’écart entre les Spurs et Manchester City, Chelsea et Liverpool. Ce ne sera pas une tâche facile, mais Conte est un gagnant et il a l’air d’un manager prêt à faire en sorte que Tottenham perde son ventre mou et commence à transformer son potentiel en trophées.

