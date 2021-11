Antonio Conte a du pain sur la planche car Tottenham n’a pas réussi à tirer sur la cible lors du match nul avec Everton lors de son premier match de Premier League en charge

Antonio Conte aura du pain sur la planche en tant que manager de Tottenham alors que son équipe a fait match nul 0-0 avec Everton dimanche.

Lors de son premier match de Premier League en charge, les Spurs n’ont pas réussi à enregistrer un seul tir cadré tandis que les Toffees ont dominé pendant de grands sorts.

Conte a vu son équipe de Tottenham faire match nul 0-0 lors de sa première Premier League

Il y a également eu un relâchement lorsque le VAR est intervenu pour annuler un penalty donné contre Hugo Lloris en seconde période alors que le club du nord de Londres s’échappait avec un point de Goodison Park.

Harry Kane a de nouveau eu du mal à entrer dans le jeu et même s’il est encore tôt pour Conte, il y a beaucoup à faire.

Everton a dominé les premiers stades du match alors que les Spurs avaient du mal à prendre pied dans le match.

Ben Godfrey a vu un effort sauvé par Hugo Lloris avant que Michael Keane ne voit une tête passer de peu à côté dans les premières minutes.

Kane a eu un match tranquille à Goodison Park

Kane a à peine réussi un coup de pied au cours des 45 premières minutes alors que les Toffees semblaient les plus susceptibles de marquer mais n’ont pas pu sortir de l’impasse.

Jordan Pickford a eu une mi-temps très calme, les Spurs n’ayant pas du tout réussi à tirer cadré et la seconde mi-temps s’est poursuivie de la même manière.

Tottenham a fait de son mieux lorsque le tir de Sergio Reguilon depuis le bord de la surface s’est dirigé vers un corner.

Ben Davies a ensuite vu un effort passer de peu à côté avant le plus gros incident du match.

Pickford n’a pas été troublé tout au long du match

Richarlison fut repoussé dans la surface par Lloris après 63 minutes et l’arbitre n’hésita pas à pointer le point de penalty.

Mais il a été chargé d’y jeter un deuxième coup d’œil par le VAR et a estimé que le gardien de but avait légèrement touché le ballon et avait annulé la décision.

Cet incident a déclenché Everton dans une vague d’attaques, mais n’a pas pu trouver le vainqueur.

Lloris a été jugé pour avoir touché le ballon

Giovani Lo Celso s’est rapproché le plus des Spurs alors que son effort a battu Pickford, mais son tir s’est écrasé contre le poteau.

L’équipe de Rafael Benitez a terminé le match avec 10 hommes alors que Mason Holgate a été expulsé pour un méchant défi dans le temps additionnel.

Il a terminé sans but avec les Spurs à la neuvième place du classement, tandis qu’Everton est à un point de la 11e place.