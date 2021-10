Antonio Conté à Manchester United ? Club en contact avec l’italien

Manchester United aurait pris contact avec l’ancien manager de Chelsea, Antonio Conte, alors que l’incertitude entourant l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer au club continue de s’intensifier.

Sky en Italie rapporte que les géants d’Old Trafford ont contacté Conte et ses représentants après la défaite embarrassante du club contre Liverpool ce week-end qui a bouleversé leur saison. De plus, l’expert italien du football Fabrizio Romano a affirmé que Conte serait disposé à en savoir plus sur le projet au Théâtre des rêves.

Manchester United aurait ouvert un dialogue avec Antonio Conte sur le poste de manager à Old Trafford

La foi en Solskjaer diminue au sein du conseil d’administration du club

Malgré leur début de saison chaotique, la hiérarchie de Manchester United est restée inébranlable dans son soutien au manager Ole Gunnar Solskjaer jusqu’à ces dernières semaines.

Cependant, la nature de la capitulation de l’équipe contre les féroces rivaux de Liverpool – l’équipe de Solskjaer était menée 4-0 avant la mi-temps – a ajouté de l’huile sur le feu en ce qui concerne les détracteurs du Norvégien.

BBC Sport a depuis signalé que plusieurs joueurs seniors d’Old Trafford perdent confiance en leur manager et qu’ils estiment que Solskjaer n’a pas les capacités tactiques et tactiques pour rivaliser avec les noms dits «d’élite» en charge dans d’autres clubs de Premier League.

Cependant, alors que le conseil d’administration du club s’est réuni pour discuter de l’avenir de Solskjaer, le limogeage de l’ancien patron de Molde et de Cardiff City s’avérerait problématique compte tenu du calendrier de la dernière crise de son équipe.

Solskjaer lui-même a obtenu un contrat de trois ans amélioré pas plus tard que cet été, tandis que le directeur adjoint Mike Phelan a également reçu un nouveau contrat plus tôt ce mois-ci. De plus, le club a également négocié les prolongations des autres entraîneurs de la première équipe Michael Carrick et Kieran McKenna.

Antonio Conte disponible pour secouer la dynamique à Old Trafford

Au milieu des doutes qui tourbillonnent autour d’Old Trafford concernant le manager du club et le reste de son équipe d’entraîneurs se trouve le nom d’Antonio Conte, un manager qui est sur le marché depuis qu’il a quitté l’Inter Milan, vainqueur du titre cet été.

Conte n’est pas étranger à la Premier League, ayant mené Chelsea à la couronne anglaise en 2017. L’Italien a également remporté la FA Cup lors de son passage à Stamford Bridge.

Pour parler franchement, cela lui donne des références bien plus importantes que l’homme qu’il est peut-être en train de remplacer. Avant de rejoindre United, la seule expérience de Solskjaer en Premier League en tant que manager était la relégation avec Cardiff City, tandis que la défaite en demi-finale et en finale de la coupe est également devenue un thème au cours de son mandat à Old Trafford.

Néanmoins, la perception de Conte comme un personnage fougueux et combustible pourrait le mettre en désaccord avec le conseil d’administration de Manchester United, qui est connu pour avoir apprécié l’approche plus sereine de la gestion de club apportée par Solskjaer après le départ de Jose Mourinho en décembre 2018.

Photo principale

Intégrer à partir de .