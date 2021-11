Antonio Conte a nommé le nouveau manager de Tottenham en tant qu’ancien patron de Chelsea et de l’Inter Milan revient en Premier League en remplacement de Nuno Espirito Santo

Tottenham a confirmé la nomination d’Antonio Conte comme nouveau manager.

Le club de Premier League a agi rapidement pour embaucher un successeur à Nuno Espirito Santo, qui a été limogé lundi après la défaite 3-0 des Spurs contre Manchester United – le Portugais partant après seulement quatre mois en charge.

.

Conte a mené ses rivaux londoniens Chelsea au titre de Premier League en 2017 – la dernière fois que les Blues ont été sacrés champions

Tottenham avait pourchassé l’ancien manager de Chelsea, de l’Inter Milan et de la Juventus Conte cet été.

L’Italien figurait en bonne place sur la longue liste de cibles, mais aurait refusé le club, la partie nord de Londres ayant finalement embauché le condamné Nuno à la place.

Mais maintenant, ils ont leur homme, avec des Spurs en difficulté stimulés par la nomination de l’un des managers les plus performants actuellement en train d’entraîner dans le jeu.

L’Italien a signé un contrat de 18 mois, avec possibilité d’une année supplémentaire, au Tottenham Hotspur Stadium, et travaillera immédiatement en s’entraînant mardi.

talkSPORT comprend que les joueurs des Spurs sont ravis de travailler avec l’Italien, qui a remporté des trophées dans tous les clubs qu’il a entraînés.

.

Le succès le plus récent de Conte est survenu à l’Inter Milan où il a remporté le titre de Serie A lors de la saison 2020/21

Après une carrière de joueur ultra réussie en Italie – remportant cinq titres de Serie A, la Ligue des champions et la Coupe UEFA avec la Juventus – Conte est passé avec succès à la pirogue et a connu plus de succès à la tête de son ancien club.

Le joueur de 52 ans a remporté trois autres titres de champion en trois ans en tant que manager de la Juve avant de se diriger vers le football anglais pour la première fois de sa carrière avec Chelsea, où il a organisé un titre de Premier League et une victoire en FA Cup en deux saisons à Stamford Bridge.

Son emploi le plus récent était à l’Inter Milan, où il a emmené I Nerazzurri à leur premier titre de Serie A en plus d’une décennie, mais est parti quelques semaines plus tard après s’être brouillé avec le conseil d’administration du club.

Il a été presque immédiatement lié à un retour en Premier League, Manchester United étant également lié à un fort intérêt avec une pression sur Ole Gunnar Solskjaer.

Maintenant, il a pris le poste à Tottenham, où il a été chargé de transformer la fortune du club et d’arrêter une chute de trois ans depuis leur apparition en finale de la Ligue des champions en 2019.

Il y a eu une certaine confusion au sujet de l’annonce avec un tweet apparaissant de manière incorrecte sur Twitter à 10h45, mais à 12h, cela a finalement été confirmé.

Conte a déclaré: « Je suis extrêmement heureux de retourner à l’entraînement, et de le faire dans un club de Premier League qui a l’ambition d’être à nouveau un protagoniste.

« Tottenham Hotspur possède des installations à la pointe de la technologie et l’un des meilleurs stades au monde.

« J’ai hâte de commencer à travailler pour transmettre à l’équipe et aux fans la passion, la mentalité et la détermination qui m’ont toujours distingué, en tant que joueur et entraîneur.

« L’été dernier, notre union n’a pas eu lieu car la fin de ma relation avec l’Inter était encore trop récente et émotionnellement trop impliquée avec la fin de la saison, alors j’ai senti que ce n’était pas encore le bon moment pour reprendre le métier d’entraîneur.

« Mais l’enthousiasme contagieux et la détermination de Daniel Lévy à vouloir me confier cette tâche avaient déjà fait mouche. Maintenant que l’opportunité est revenue, j’ai choisi de la saisir avec une grande conviction. »

Commentant cette nomination, le directeur général du football, Fabio Paratici, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Antonio au Club. Son palmarès parle de lui-même, avec une vaste expérience et des trophées en Italie et en Angleterre.

« Je connais de première main les qualités qu’Antonio peut nous apporter, ayant travaillé avec lui à la Juventus, et j’ai hâte de voir son travail avec notre groupe de joueurs talentueux. »

C’est BREAKING NEWS – d’autres à suivre…