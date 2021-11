Antonio Conte a rendu visite à Ryan Mason à l’hôpital à la suite de l’horrible blessure à la tête de l’ancienne star de Hull contre Chelsea en 2017… il fait maintenant partie du personnel de l’arrière-boutique italien à Tottenham

Le 22 janvier 2017 est un jour qui a changé la vie de Ryan Mason pour toujours, mais c’est celui qui l’a amené à retrouver Antonio Conte à Tottenham.

En action pour Hull contre Chelsea à Stamford Bridge, un affrontement écoeurant de têtes avec Gary Cahill a vu Mason subir une fracture du crâne et mettre sa carrière de joueur à un terme déchirant et abrupt.

La carrière de Mason a pris fin à la suite d’une blessure à la tête à Stamford Bridge en 2017

Mais Mason a rebondi après son échec et travaille maintenant comme assistant de Conte chez Spurs

Conte était dans la pirogue des Blues ce jour-là et Mason a maintenant révélé que l’Italien l’avait rendu visite à l’hôpital peu de temps après sa blessure dans ce qui était un geste élégant de la part de l’Italien.

Et, maintenant, ils travaillent ensemble dans la pirogue de Tottenham.

«C’est assez étrange pour être honnête. Quand j’ai eu ma blessure, c’était contre son équipe à Stamford Bridge », a déclaré Mason à la chaîne officielle de Tottenham.

« Il [Conte] est venu à l’hôpital après pour me voir et ma famille.

« Je ne m’en souviens pas vraiment pour être honnête à cause de la nature de ma blessure, mais il y a une photo où il est avec moi à mon chevet et je pense que cela montre quel type d’homme il est – un individu très, très classe.

« Ensuite, ma seule sélection en Angleterre était contre son équipe italienne en Italie en 2015, donc il y a cette histoire là-bas et j’espère que nous pouvons nous réunir et créer une histoire positive pour Tottenham maintenant. »

Conte était dans la pirogue de Chelsea lorsque la blessure s’est produite et a ensuite rendu visite à Mason à l’hôpital

Mason s’est remis de son cruel revers dans la vie avec style, retournant dans son club d’enfance Spurs en 2019 en tant que membre du staff technique et prenant même en charge les Lilywhites la saison dernière à titre temporaire lorsque Jose Mourinho a été démis de ses fonctions.

Et il est clair qu’il a un grand admirateur à Conte, qui l’a nommé entraîneur de l’équipe première de son nouveau club après avoir succédé à Nuno Espirito Santo sur la sellette N17.

Conte a également fait la lumière lorsqu’il a rendu visite à Mason à l’hôpital peu de temps après son horrible blessure à la tête.

« C’était une situation étrange. Je suis allé à l’hôpital pour le retrouver, lui et sa famille, car il s’agissait d’une blessure grave », a déclaré Conte.

«Je l’ai suivi la saison dernière alors qu’il était entraîneur des Spurs pendant deux mois. Ensuite, arriver à Tottenham et le trouver – c’est vraiment un bon gars et je pense que cela pourrait être une bonne expérience pour lui.

« Pour rester ensemble et m’aider, moi et mon personnel, à nous adapter et à ressentir le sentiment d’appartenance et à ressentir ce que cela signifie de jouer pour ce club. »

Le football fonctionne de manière mystérieuse.

Les Spurs sont neuvièmes du classement de la Premier League avant leur affrontement avec Leeds dimanche.