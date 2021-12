Antonio Conte aborde le coup de blessure de Tottenham et les implications de janvier

Cristian Romero ne figurera plus pour Tottenham Hotspur avant 2022, a-t-il été confirmé par Antonio Conte – qui a également refusé de révéler quoi que ce soit sur la façon dont ils pourraient utiliser janvier pour s’adapter.

Romero était l’une des nombreuses signatures faites par Tottenham lors de la première fenêtre de transfert d’été supervisée par le nouveau directeur général Fabio Paratici. L’international argentin est arrivé d’Atalanta, après avoir été emmené à la Juventus par Paratici.

Après avoir remporté le prix du meilleur défenseur de Serie A lors de la saison 2020-21, Romero faisait un début de vie décent en Premier League. Cependant, il s’est blessé alors qu’il était avec son pays lors de la dernière pause internationale.

Conte a précédemment admis que cela n’avait pas l’air bien et il a maintenant fourni une mise à jour sur la situation.

« Les nouvelles ne sont pas positives », a-t-il déclaré. « La blessure est grave.

« Il faudra du temps avant de le revoir. Sûrement l’année prochaine, nous devons vérifier sa blessure semaine par semaine, mais la blessure est grave.

« Maintenant, il essaie de récupérer, mais il a besoin de beaucoup de temps pour récupérer. C’est dommage car c’est un joueur important pour nous. La blessure est très grave.

« Je ne sais pas, janvier, février. Mais pour 2021, il a fini de jouer. Il faut attendre et bien récupérer.

Romero était le seul défenseur central de Tottenham à avoir signé cet été malgré les rumeurs selon lesquelles ils en voulaient deux. Au milieu de son absence, les rumeurs sur un renfort supplémentaire pourraient se multiplier.

Avec le toujours exigeant Conte maintenant à la barre, il y aura des attentes sur la façon dont ils pourraient renforcer les rangs. Mais il a insisté sur le fait que l’accent n’est pas encore mis sur la façon de couvrir Romero ou toute autre idée de transfert.

Antonio Conte ne parle pas de janvier

« Honnêtement, quand j’ai décidé de devenir manager de Tottenham, je n’ai pas parlé de cet aspect », a-t-il déclaré.

«Quand vous prenez un emploi, vous devez faire vos évaluations et vous devez ressentir votre sensation. Et honnêtement, je sentais que Tottenham était le bon club pour travailler et apporter mes idées et ma philosophie du football. Pour cette raison, j’ai accepté le travail.

«Je n’ai pas parlé de janvier ou de la façon d’améliorer l’équipe. Je le répète : je suis ici parce que j’ai un grand enthousiasme, une grande patience pour commencer un nouveau travail avec Tottenham.

Alors que Romero sera absent pendant un certain temps, il y a de meilleures nouvelles pour son compatriote Giovani Lo Celso. Selon Conte, il est « beaucoup, beaucoup mieux » en termes de récupération que Romero.

« Je m’attends à le voir le lendemain de notre match contre Brentford [on Thursday]», a confirmé Conté. « Il a commencé à travailler sur le terrain.

« C’est sûr que Giovani est un autre joueur que nous devons essayer d’exploiter. C’est un bon joueur et maintenant je veux travailler avec lui.

Conte envoie un message à Bergwijn

Ailleurs dans sa conférence de presse avant le match en milieu de semaine contre Brentford, Conte a été interrogé sur l’attaquant Steven Bergwijn.

Il y a eu des rapports liant le Néerlandais à une sortie ces derniers jours. On ne pense pas qu’il soit trop bien noté par son nouveau patron.

Mais en public, Conte a donné un message différent sur l’avenir de Bergwijn, révélant qu’il devait encore porter des jugements supplémentaires sur lui.

« Nous parlons d’un joueur qui a des compétences importantes et c’était dommage pour moi – mais pas pour l’équipe nationale, car il a marqué lors des qualifications pour les Pays-Bas – car j’aurais aimé l’avoir pendant les deux semaines de la trêve internationale travailler avec lui et le connaître beaucoup mieux », a déclaré Conte.

«Mais c’est sûr qu’il a une grande qualité. Il est bon un contre un, il est rapide, il a de la qualité, il peut battre un homme et aussi marquer. Maintenant, nous travaillons.

« Maintenant, il comprend également ce que je veux de lui. Et pour moi, il fait partie des attaquants qui peuvent jouer dans les trois positions des attaquants.

«C’est sûrement un joueur dont je dois faire une évaluation importante. Mais il est dans mon effectif et je compte sur lui c’est sûr.

« (Jeudi) il est prêt et disponible. (Contre) Mura, il avait un problème, sinon il aurait joué. Mais (contre Brentford) il est prêt et disponible et je compte sur lui.

