Antonio Conte ‘accepte de devenir manager de Tottenham’ après le limogeage de Nuno Espirito Santo alors que les Spurs se préparent à annoncer l’ancien patron de Chelsea

Antonio Conte aurait accepté de devenir le nouveau manager de Tottenham après le limogeage de Nuno Espirito Santo lundi.

Les Spurs devraient officialiser et annoncer l’accord mardi après avoir conclu un accord verbal avec l’ancien patron de Chelsea et de l’Inter Milan.

La défaite 3-0 de Tottenham à domicile contre Manchester United s’est avérée être le 17e et dernier match de Nuno en charge

Mais ils sont sur le point d’amener un gagnant éprouvé à Conte

L’initié du football Fabrizio Romano a confirmé que le disciplinaire italien signera un contrat jusqu’en juin 2023 après avoir été convaincu par Daniel Levy et Fabio Paratici.

Conte était lié au poste cet été, cependant, un accord pour amener le fougueux homme de 52 ans dans le nord de Londres s’est effondré à la 11e heure.

Quatre mois seulement après sa nomination, la décision a été prise de mettre fin au mandat de Nuno suite à une série de mauvais résultats.

Il a réussi un dépliant avec un maximum de neuf points lors des trois premiers matches de Premier League de la saison, plaçant les Spurs en tête du classement avant la pause internationale de septembre.

Nuno ne pouvait rien faire de mal au début, remportant le titre d’entraîneur du mois d’août en Premier League

Cependant, leur forme s’est effondrée depuis avec cinq défaites lors de leurs sept dernières sorties en championnat.

L’humiliation 3-0 des Spurs à domicile contre Manchester United a vu les fans du Tottenham Hotspur Stadium huer la décision de Nuno de remplacer Lucas Moura et de scander « vous ne savez pas ce que vous faites ».

Il y avait aussi des chants de « Levy out » pendant le match alors que les supporters se tournaient contre le président, Daniel Levy, ainsi que l’attaquant Harry Kane.

Paratici, directeur général du football, a déclaré: «Je sais à quel point Nuno et son équipe d’entraîneurs voulaient réussir et je regrette que nous ayons dû prendre cette décision.

Nuno a également vu un plongeon sous la forme de Harry Kane pendant son séjour aux Spurs

« Nuno est un vrai gentleman et sera toujours le bienvenu ici. Nous tenons à le remercier, lui et son équipe d’entraîneurs, et leur souhaitons bonne chance pour l’avenir.

La formation du nord de Londres n’a nommé Nuno comme successeur de son compatriote portugais Jose Mourinho que le 30 juin.

Les 17 matchs de Tottenham toutes compétitions confondues depuis ont comporté sept défaites, et les défaites contre West Ham et Manchester United lors de leurs deux derniers matches de Premier League les ont vus passer deux heures et 16 minutes sans avoir un tir cadré.