Antonio Conte admet que « ce ne sera pas facile » au milieu d’un plan risqué pour le choc de Southampton Premier League

L’entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, a insisté sur le fait qu’il voulait tester les limites physiques de ses joueurs en évitant trop de rotation pour le choc de mardi avec Southampton.

Conte est bien conscient des exigences imposées aux joueurs pendant la période festive de la Premier League, après son passage à Chelsea. Cependant, rendre ses joueurs des Spurs plus en forme et plus forts a été l’une de ses tâches clés depuis sa prise de fonction.

Le manager italien cherche à redresser Tottenham après deux ans d’une course obsolète sous les managers précédents.

Harry Kane et compagnie. a bien pris ses méthodes et reste invaincu dans l’élite depuis qu’il a pris les commandes. De plus, ils n’ont encaissé que trois buts sur ces six matches.

Deux d’entre eux sont venus contre Liverpool dimanche dernier. En tant que tels, les draps propres ont été un ajout bienvenu, comme dans le Victoire 3-0 du Boxing Day contre Crystal Palace.

Conte veut donc garder l’identité qu’il construit au sein de son équipe, malgré la courte rotation.

« Ce n’est pas facile pour nous, pour chaque équipe de jouer après 48 heures n’est pas simple », a déclaré le manager à The Independent lors d’une conférence de presse.

« Lorsque vous avez ce type de situation, si vous avez une équipe solide, c’est plus facile, car vous pouvez faire une rotation et essayer de vous reposer et d’avoir une équipe plus fraîche.

« On verra demain car je veux comprendre la vraie condition physique de mon effectif.

« C’est normal quand on change beaucoup de joueurs que ce ne soit pas simple. Vous pouvez avoir une nouvelle équipe d’un côté mais de l’autre vous pouvez perdre un peu d’identité.

« Nous essaierons de prendre la meilleure décision, mais ce ne sera pas facile. »

Conte pourrait commencer Kane et son collègue buteur contre Palace Son Heung-min contre les Saints, après les retirer avant le temps plein dans la victoire 3-0.

Conte, les plans de transfert de Tottenham en janvier émergent

Dans d’autres nouvelles, Conte serait disposé à laisser quatre de ses joueurs de l’équipe première partir dans la fenêtre de transfert de janvier.

Dele Alli, Steven Bergwijn, Joe Rodon et Matt Doherty sont le quatuor en question.

Ben Brereton Diaz et un objectif de 50 millions de livres sterling à Liverpool – Six joueurs de l’EFL sur les listes de souhaits de la Premier League en janvier

Bergwijn est intéressé par l’Ajax, tandis que Rodon et Doherty sont plus bas dans l’ordre hiérarchique comme Alli.

Parallèlement aux sorties des joueurs, Tottenham intensifierait également la recherche d’une nouvelle signature dans les jours à venir.