Antonio Conte affirme que la «meilleure» star Hugo Lloris «aime Tottenham» et «Tottenham l’aime»

Antonio Conte insiste sur le fait qu’Hugo Lloris « aime Tottenham et Tottenham l’aime » alors que des doutes continuent d’entourer le séjour à long terme du Français dans le nord de Londres.

Le vainqueur du dernier souffle de Davinson Sanchez assuré Éperons est parti avec les trois points après une victoire 1-0 à Watford le jour du Nouvel An. Cependant, ils semblaient sur le point d’être à nouveau frustrés alors qu’ils luttaient pour faire la percée contre les Hornets malgré une possession dominante et un certain nombre d’occasions à Vicarage Road.

Le match a duré près de 10 minutes de temps additionnel, après un arrêt tardif en raison d’une urgence médicale dans la foule, lorsque Sanchez a dirigé le coup franc de Son Heung-min devant Daniel Bachmann pour gagner les trois points des hommes de Conte.

Lloris était une figure isolée pendant une grande partie du match. Cependant, il a dû être vigilant pour faire un arrêt intelligent pour refuser Joshua King en seconde période.

Conte a déclaré: « Vous pouvez voir le niveau du gardien dans ces circonstances. Pendant tout le match, il n’a pas fait d’arrêt mais il a continué à se concentrer avec l’équipe. Pour moi, c’est très important car lorsque je parle avec l’équipe, le lien et la connexion avec le gardien et l’équipe sont très importants.

«C’est important surtout lorsque vous défendez haut avec la ligne défensive. Le gardien doit suivre le jeu et pas seulement rester sur la ligne, sur le but de faire des arrêts.

Le contrat du gardien français Lloris expire à la fin de la saison. Cela signifie qu’il peut parler aux clubs étrangers d’un transfert gratuit en été.

Mais Conte a ajouté : « Hugo a montré aujourd’hui qu’il est au sommet et qu’il est toujours concentré. Pour nous, il est très important et je suis sûr que dans un court laps de temps, ils pourront trouver une solution dans le club car il aime Tottenham et Tottenham l’aime », a ajouté Conte.

Célébrer les joueurs qui n’ont pas célébré – Salah, Lingard, Ronaldo et plus

La star de Tottenham poursuit le transfert de la Juventus

Pendant ce temps, la star de Tottenham Giovani Lo Celso serait « satisfaite » après qu’une première approche soit arrivée d’un géant européen pour sa signature.

Lo Celso, 25 ans, est au club du nord de Londres depuis août 2019. Il a adhéré à un prêt d’une saison avant que Tottenham ne débourse 27,2 millions de livres sterling pour le signer définitivement en janvier 2020.

Le milieu de terrain central a disputé 80 matches toutes compétitions confondues, inscrivant huit buts et cinq passes décisives.

Lo Celso était hors de combat depuis novembre en raison de blessures mais est maintenant de retour dans le cadre. Il est sorti du banc en L’étroite victoire 1-0 de samedi sur Watford à Vicarage Road.

L’Argentin cherchera à impressionner Antonio Conte au cours des prochaines semaines. Ses principaux rivaux pour une place de titulaire sont Pierre-Emile Hojbjerg, Harry Winks et Oliver Skipp.

Lo Celso pourrait partir dans le cadre d’un échange

Cependant, des rapports suggèrent que Lo Celso pourrait être en ligne pour une sortie en janvier. Sport Witness, citant des informations en Italie, affirme que le meneur de jeu pourrait rejoindre la Juventus dans le cadre d’un accord d’échange pour Dejan Kulusevski.

Son coéquipier Tanguy Ndombele est également disponible pour le transfert, car Conte « peut se passer » de la paire.

Une mise à jour de Goal, qui cite le point de vente italien Calciomercato, indique que la poursuite a maintenant changé. La Juventus a apparemment lancé une première approche pour Lo Celso.

Ils veulent le signer en prêt pour la seconde moitié de la campagne. Il pourrait être emmené définitivement à Turin s’il impressionne pendant cette période.

Lo Celso est « satisfait » de l’offre car il est ouvert à jouer en Serie A. Cela signifie qu’il pourrait obtenir un mouvement passionnant pour opérer sous Max Allegri au stade Allianz.

La Juve n’est pas la seule équipe à courir après la signature de la star. Mais ses autres prétendants potentiels sont restés anonymes.

LIRE LA SUITE : Un expert révèle la cible hivernale de Conte ; nomme le joueur de Tottenham à sacrifier pour les étoiles entrantes