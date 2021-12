Antonio Conte allume le feu dans le cadre de l’activité de transfert de Tottenham après avoir fait son entrée dans la fenêtre de janvier

Antonio Conte a apparemment incité le directeur sportif Fabio Paratici à agir après avoir admis que des signatures devraient être faites à Tottenham en janvier.

Les rumeurs de transfert sont constantes depuis que l’Italien a succédé à Nuno Espirito Santo en tant que patron, avec des défenseurs centraux, un nouveau milieu de terrain central et un attaquant les principaux sujets de conversation lors des discussions sur les entrants des Spurs au cours de la nouvelle année.

La star de l’Inter Milan Stefan De Vrij, Franck Kessie de l’AC Milan et le hotshot de la Fiorentina Dusan Vlahovic sont les noms les plus couramment mentionnés pour répondre à ces trois besoins de Conte.

Et s’exprimant avant le voyage du Nouvel An à Watford, Conte a admis que l’évaluation de son équipe est maintenant terminée.

Il a dit : « Oui, je le crois. J’ai fait une évaluation après deux mois de travail avec mes joueurs.

« La situation est plus claire qu’avant. J’attends d’avoir un rendez-vous avec le club pour donner mon avis sur l’équipe et ce que je pense de notre situation.

L’ancien patron de l’Inter et de l’Italie a ensuite admis que l’ajout à son équipe se produirait.

Il a ajouté : « Bien sûr. Après seulement deux semaines, j’ai dit que nous devions améliorer la qualité de cette équipe. Bien sûr, nous en avons besoin.

« J’étais sûr après sept à dix jours à ce sujet et j’ai ensuite dû évaluer sur qui je pouvais compter et sur qui je ne pouvais pas.

« L’écart est très grand et nous devons beaucoup travailler et essayer de construire et d’améliorer notre équipe. »

Tottenham espère déçu par le Brésilien

Pendant ce temps, le président de Turin Urbano Cairo a mis fin à tout espoir que Tottenham et Chelsea avaient de faire atterrir Gleison Bremer dans la fenêtre de transfert de janvier.

L’arrière central brésilien Bremer a suscité l’intérêt de toute l’Europe après un bon début de saison en Serie A. Le joueur de 24 ans a débuté 18 0 sur 19 matchs de Serie A cette saison et a aidé Torino à se hisser au milieu de tableau. Il a également marqué deux buts et une passe décisive. Tout en étant également capitaine de l’équipe lors des cinq derniers matchs de Serie A.

Sa forme a capturé l’imagination d’un certain nombre d’éclaireurs avec Chelsea, les Spurs, West Ham et l’AC Milan qui le suivent tous. Et avec son contrat qui devait expirer en 2023, on pensait que Bremer était une cible de choix à attirer en Angleterre.

Mais il semble que Bremer soit prêt à prolonger son séjour de trois ans et demi avec les Granata.

Le président de Turin, Le Caire, a révélé que le joueur signerait une prolongation de contrat.

« Il est conscient de ce que Turin représente pour lui », a déclaré Le Caire Journal La Stampa, via Football Italia.

« Nous allons bientôt prolonger, toutes les conditions sont réunies. Un jour, il sera libre de cultiver son ambition et de choisir une équipe qui joue en Ligue des champions.

