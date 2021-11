Antonio Conte choisissant Tottenham plutôt qu’une « ouverture inévitable » à Manchester United a qualifié de décision « stupéfiante » de Simon Jordan

Simon Jordan a admis qu’il était stupéfait qu’Antonio Conte soit intéressé par le poste à Tottenham alors que Manchester United pourrait bientôt être à la recherche d’un nouveau manager.

Les Spurs ont limogé Nuno Espirito Santo et s’empressent d’embaucher son remplaçant.

Nuno n’a pas duré longtemps en tant que manager des Spurs et la chasse est maintenant ouverte pour son remplaçant

Le conseil d’administration du club est confiant dans l’embauche de Conte, qui était également une cible au cours de l’été lorsque Nuno a obtenu le poste.

L’Italien n’en voulait pas à cette occasion, mais on pense maintenant qu’il souhaite reprendre la tenue du nord de Londres.

Il a récemment été lié au travail de Manchester United avec Ole Gunnar Solskjaer sous une grande pression.

Ironiquement, une victoire 3-0 sur les Spurs samedi a soulagé la pression sur Solskjaer pour le moment, tout en s’avérant être le dernier clou dans le cercueil de Nuno.

Conte est favori pour remplacer Nuno chez les Spurs

L’ancien propriétaire de Crystal Palace, Jordan, était déconcerté par le fait que Conte ne tiendrait pas pour le concert à Old Trafford.

« Conte préférerait choisir Tottenham Hotspur plutôt que l’ouverture potentielle et inévitable à Man United le plus tôt possible. Je suis stupéfait », a-t-il déclaré sur White and Jordan.

« Conte ne voulait pas rester à [Inter] Milan parce qu’il n’a pas été assuré de combien d’argent ils dépenseraient.

« Conte les rendra fous et produira le même résultat, à moins que (Fabio) Paratici n’ait une relation différente avec Daniel (Levy) que quiconque a eu auparavant.

Levy pourrait enfin obtenir Conte qui était son premier choix cet été pour remplacer Jose Mourinho

« Tottenham n’est pas Manchester United et n’a pas la livrée ou les finances derrière eux, à moins qu’il n’y ait un changement radical.

« Vous construisez une situation où vous regardez ici et maintenant. C’est maintenant que les fans de Tottenham sont hors-jeu, ils sont mécontents.

«Ils ont construit un nouveau stade, la lueur se dégage de Tottenham, donc cela ressemble à une situation ici et maintenant avec Paratici amenant quelqu’un qui va soit vous gagner quelque chose, soit provoquer une aggravation absolue dans les coulisses. Ou ne vous gagnez rien et provoquez une aggravation dans les coulisses.

« Lequel veux-tu? Vous allez avoir un peu des deux, je suppose.

Tottenham a atteint une finale de Ligue des champions sous Mauricio Pochettino en 2019 et terminait régulièrement dans les quatre premiers sous l’Argentin.

Cela fait bien deux ans que Poch a été limogé

Il a été licencié il y a deux ans et depuis, les fans du club se sont battus.

Deux managers plus tard et ils semblent reculer et sont loin de disputer les titres de champion.

Jordan soutient que les Spurs n’ont pas la puissance financière nécessaire pour rivaliser avec les meilleures équipes de Premier League.

Sur Conte, il a poursuivi: «Vous gagnez des ligues et vous vous disputez avec des clubs chaque fois que vous gagnez une ligue parce que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez ensuite.

« Comment créez-vous cela à Tottenham Hotspur ? Tottenham ne gagne pas de championnat et ne dépense pas d’argent d’une importance relative par rapport aux autres équipes.

« Nous prenons en compte ce que Tottenham veut, mais ensuite vous retirez l’équation de ce que Man City va faire, ce que Liverpool va faire, ce que Manchester United va faire.

Conte est disponible après avoir quitté l’Inter Milan cet été

« Si Tottenham va se mesurer à ces gars-là, alors bang… Conte est un projet de football.

« Pensez-vous que Tottenham va se mesurer à 250 millions de livres sterling par saison avec Chelsea, Man City et Manchester United. »

Jordan a ajouté: « S’ils vont lui donner beaucoup d’argent, alors j’ai plaidé pour que Conte aille à Manchester United, je ne peux pas maintenant faire cet argument pour Tottenham.

«Je regarde l’ADN de Tottenham et je dis que Daniel Levy, indépendamment de l’autorité dévolue à Paratici, ce qu’il doit faire, aura toujours un contrôle sur les finances.

« Il dira à Paratici que vous pouvez avoir une autonomie supérieure à 50 millions de livres sterling, 60 millions de livres sterling, 70 millions de livres sterling, 80 millions de livres sterling, mais cela ne vous fera pas ce que font Man City et Chelsea. »