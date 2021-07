Antonio Conte dit à l’Italie de cibler deux stars anglaises qui restent toujours simples

Antonio Conte a identifié les principales faiblesses de l’Angleterre avant la finale de l’Euro 2020 (Photo: .)

L’ancien manager de Chelsea, Antonio Conte, a présenté le plan pour l’Italie afin d’exposer les faiblesses de l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020.

Les deux équipes arriveront à Wembley avec une humeur à juste titre confiante après avoir remporté plusieurs victoires marquantes en route vers l’événement phare de dimanche.

L’Italie a sans doute enduré la course la plus difficile jusqu’à la finale après avoir battu la Belgique et l’Espagne lors des huitièmes de finale, bien que la victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne semble avoir donné aux hommes de Gareth Southgate la confiance nécessaire pour vaincre nombre de leurs démons de longue date.

Au centre d’une unité défensive qui n’a pas encore concédé du jeu ouvert, l’axe du milieu de terrain de Declan Rice et Kalvin Phillips a fait un travail remarquable en protégeant Harry Maguire et John Stones.

Conte, cependant, pense que le manque de portée du duo pourrait représenter la chute de l’Angleterre, en particulier compte tenu des capacités pressantes de la ligne avant de l’Italie.



Jorginho a été un élément clé de la course de l’Italie à la finale (Photo: .)

“Contrairement à l’Espagne, qui avait tendance à passer en arrière, ils essaient toujours de vous frapper en tête-à-tête”, a-t-il déclaré. “Beaucoup félicitent Harry Kane pour sa capacité à aller chercher le ballon et à jouer avec l’équipe, comme avec l’égalisation contre le Danemark.

“Bien sûr, il est bon à ça aussi, mais c’est dans la boîte où il est clinique et en tant qu’entraîneur, je le garderais toujours là-dedans, car il est dévastateur.

Chelsea FC



«Il y a deux milieux de terrain très physiques comme Rice et Phillips, qui apportent l’équilibre, mais très peu de passes verticales, optant souvent pour l’option simple.

“Un point faible pour l’Angleterre est que si sa défense est pressée lors de la construction par l’arrière, elle n’est pas aussi bonne que l’Espagne pour échapper à la presse. Cependant, si vous êtes ultra-attaquant dans votre presse et qu’ils s’échappent, faites attention à leur rythme dès le départ.

“Encore une fois, c’est à ce moment-là que l’Italie doit montrer son expérience dans la lecture des différents moments du match.”

