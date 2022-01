Antonio Conte donne une évaluation brutalement honnête du «club intermédiaire» de Tottenham et insiste sur le fait que le niveau des Spurs a «beaucoup chuté» ces dernières années après la défaite à Chelsea

Le manager de Tottenham, Antonio Conte, a donné une évaluation accablante des Spurs après la défaite 2-0 du club lors du match aller de la demi-finale de la Coupe Carabao à Chelsea.

L’Italien a subi un retour misérable à Stamford Bridge alors que son équipe calamiteuse de Tottenham était dominée par les Bleus.

Le début prometteur de Conte à Tottenham s’est interrompu mercredi soir

Japhet Tanganga a offert la possession aux hôtes pour le premier match d’ouverture de Kai Havertz, avant qu’un dégagement de la tête du défenseur ne détourne Ben Davies pour un but comique contre son camp.

Les Spurs ont eu la chance de s’échapper de l’ouest de Londres avec espoir avant le match retour au Tottenham Hotspur Stadium.

Et Conte n’était pas d’humeur à faire preuve de diplomatie après une démonstration aussi décevante de son équipe.

« Nous devons faire preuve de patience car il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire, à bien des égards », a déclaré Conte.

L’équipe de Conte chassait les ombres de Chelsea

« Parce que ces dernières années, le niveau de Tottenham a baissé, et a beaucoup baissé. Et maintenant, nous devons reconstruire, et nous devons avoir de la patience et plus de temps.

«Nous travaillons beaucoup pour essayer de nous battre dans cette ligue, mais en ce moment, nous sommes au milieu.

« C’est notre situation, nous sommes au milieu. Ni en haut, ni en bas, nous sommes au milieu.

Cependant, Conte lui-même a été critiqué par l’ancien attaquant de Tottenham et hôte de talkSPORT Alan Brazil.

Le patron des Spurs a remplacé les attaquants Lucas Moura et Heung-min Son en seconde période mercredi soir, laissant le Brésil perplexe.

La tactique de Conte a été remise en question

« Un but change tout », a déclaré l’Écossais lors du petit-déjeuner talkSPORT.

« Quand le match retour arrive et que c’est 2-1, tout à coup vous vous dites : « Allez ! 2-0 et nous sommes qualifiés et nous allons à Wembley’.

« Je n’ai pas compris celui-là. »

Il a ajouté : « J’ai dit pendant des années que le milieu de terrain de Tottenham n’était pas assez bon pour une équipe de première classe. Regardez Chelsea, Liverpool, Man City – leurs milieux de terrain bourdonnent en ce moment.

« Je pensais que Chelsea aurait dû opter pour la jugulaire. »

