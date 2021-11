Le temps de Dele Alli à Tottenham n’est pas encore terminé, Antonio Conte étant censé être prêt à donner au joueur une « grande chance » de relancer sa carrière.

Alli a connu un début de carrière époustouflant dans les Spurs avec sa première saison le voyant inscrire dix buts et neuf passes décisives en Premier League.

.

Alli a semblé perdu au cours des deux dernières saisons

Il a continué à progresser lors des campagnes 2016/17 et 2017/18, mais sa forme s’est effondrée au cours des deux dernières saisons et il était lié à un transfert au Paris Saint-Germain la saison dernière.

Le sort de Jose Mourinho en tant que patron des Spurs a vu les moments les plus bas de la carrière d’Alli au club, mais l’expert des transferts Fabrizio Romano a déclaré que Conte s’efforce de remettre le joueur de 25 ans sur la bonne voie.

« Conte veut donner une grande chance à Alli », a déclaré Romano lors de l’émission Rio Ferdinand Presents FIVE.

« Antonio Conte est convaincu que Dele Alli est un joueur pour les meilleurs clubs. Maintenant, il veut que Dele Alli montre ses compétences avec une attitude et une atmosphère complètement différentes dans le club.

GETTY

Conte peut-il être celui qui relancera la carrière des Spurs d’Alli?

Conte est devenu un spécialiste de l’amélioration de ses joueurs, Romelu Lukaku créditant l’Italien d’avoir transformé sa fortune.

Romano a ajouté que le travail de Conte sur Alli pourrait ressembler à la façon dont il a aidé à faire renvoyer Marcelo Brozovic contre l’Inter Milan.

« Cela me rappelle la situation de Marcelo Brozovic à l’Inter », a ajouté Romano. « Maintenant, il est l’un des meilleurs milieux de terrain centraux au monde, il se débrouille incroyablement avec l’Inter, en Ligue des champions et en Serie A et avec l’équipe nationale de Croatie.

« Avant l’arrivée de Conte, il était considéré comme un joueur qui quitterait l’Inter en prêt, il était considéré comme un joueur qui n’a pas une bonne attitude ou une bonne mentalité et qui n’est pas si bon à l’entraînement.

.

Maintenant, Brozovic est sans doute le meilleur milieu de terrain de Serie A, estime Romano

« Antonio est arrivé et lui a dit » Je veux que vous changiez de vie et de carrière « , et en l’espace de deux ans, Brozovic était l’un des meilleurs milieux de terrain de la ligue, sinon le meilleur et maintenant il se débrouille fantastiquement à l’Inter avec un autre manager.

« Il a complètement changé sa carrière et c’est pourquoi je pense qu’Antonio a une grande chance avec Dele, c’est à Dele maintenant de montrer qu’il peut le faire. »

PARI SPÉCIAL – GAGNEZ NEWCASTLE, NORWICH CITY ET ASTON VILLA À 25/1

L’ancien manager de Tottenham, Glenn Hoddle, a ensuite expliqué comment il remettrait Alli en forme.

« Je lui demanderais ce qu’il pensait être son meilleur atout en tant que milieu de terrain – j’aimerais qu’il me donne la réponse », a déclaré Hoddle à talkSPORT Breakfast.

« S’il ne savait pas, je lui expliquerais mais je pense qu’il dirait » Je suis un milieu de terrain buteur « , c’est ce que je voudrais qu’il dise. C’était à ce moment-là qu’il était à son meilleur. Il choisirait où Harry Kane ferait des courses et il irait dans les zones dans la boîte.

«Il était un peu comme David Platt, il était une menace de la surface pour toujours, il marquait des buts… Dele Alli n’est pas quelqu’un qui peut jouer plus profondément, vous pouvez jouer à travers lui. Il doit mieux garder le ballon.

« Son atout majeur pour moi est de rentrer dans la box. Il y a quelques saisons, tout fonctionnait lorsque Christian Eriksen était dans l’équipe et c’est là que je pense que les Spurs manquent à l’appel en ce moment. Si Eriksen ne trouvait pas Harry Kane, il trouverait Alli et il marquerait les buts.

Obtenez l’avantage

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.