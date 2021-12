Antonio Conte envisage des victoires consécutives à domicile pour rapprocher les Spurs du top quatre avant le choc de la Premier League avec les Canaries

Tottenham Hotspur se prépare pour un autre match à domicile alors qu’il accueille Norwich City dans le nord de Londres ce week-end.

L’équipe d’Antonio Conte a remporté une victoire 2-0 contre Brentford jeudi soir avec un but contre son camp de Sergi Canos et un effort de Son Heung-min assurant la victoire.

Antonio Conte espère encore trois points contre les Canaris

Quant à Norwich, l’équipe de Dean Smith voudra ajouter plus de points à son décompte après en avoir récolté huit sur les 12 derniers disponibles.

Obtenir un résultat dans le nord de Londres sera délicat, mais ils auront certainement envie de continuer cette série de moments encourageants.

Tottenham contre Norwich City : date et heure

Le choc de la Premier League devrait avoir lieu le dimanche 5 décembre au Tottenham Hotspur Stadium dans le nord de Londres.

Le coup d’envoi est prévu à 14 heures, heure du Royaume-Uni.

Si les résultats se passent bien, une victoire pourrait permettre aux Spurs de se classer parmi les quatre premiers.

Pukki a gagné un point précieux pour Norwich contre Newcastle en milieu de semaine Tottenham contre Norwich City: comment regarder

Le concours entre Man United et Crystal Palace n’a pas été sélectionné pour une couverture télévisée en direct au Royaume-Uni.

Cependant, les temps forts seront disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports peu de temps après la fin du match, puis plus tard lors du match du jour.

Des mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi.

Tottenham contre Norwich City: nouvelles de l’équipe

Antonio Conte pourrait accueillir à nouveau Giovani Lo Celso pour le choc avec les Canaris.

Cependant, Cristian Romero devrait être absent jusqu’à la nouvelle année en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Pour Norwich, Todd Cantwell devrait revenir à la suite d’une peur du COVID-19, mais Milot Rashica devrait manquer.

Mathias Normann, Sam Byram et Christoph Zimmermann sont tous sur le point de passer à côté.

Le retour de Lo Celso sera un coup de pouce bienvenu pour les Spurs Tottenham contre Norwich City: Faits du match Tottenham a remporté ses trois derniers matchs à domicile en Premier League contre Norwich, plus que lors de leurs six premiers contre eux dans la compétition (W2 D2 L2).Deux des trois victoires de Norwich en Premier League contre Tottenham se sont déroulées à l’extérieur, les Canaries s’imposant à White Hart Lane en décembre 1993 et ​​avril 2012. Tottenham n’a fait match nul de ses 14 derniers matchs à domicile en Premier League un dimanche, remportant 11 victoires. et n’en perdant que trois. En effet, les Spurs ont remporté six de leurs sept derniers matches de Premier League à domicile disputés un dimanche (L1), perdant l’autre face à Chelsea (0-3). Après une série de 25 matchs sans victoire en Premier League à Londres, Norwich a remporté son dernier passage dans la capitale dans la compétition (2-1 vs Brentford). Ils ont remporté leurs derniers matchs consécutifs de ce type en août/septembre 1992 – trois de suite contre Arsenal, Chelsea et Crystal Palace. Tottenham a remporté ses deux premiers matchs à domicile en Premier League sous Antonio Conte – seuls Ryan Mason et Harry Redknapp ont remporté leurs trois premiers. à domicile pour le club dans la compétition. Norwich a pris huit points lors de ses quatre derniers matchs de Premier League (W2 D2), deux de plus que lors de ses 25 précédents dans la compétition. Les Canaries ont connu une dernière série de cinq matchs sans défaite dans l’élite entre octobre et décembre 2012 (10 matchs). L’attaquant des Spurs Harry Kane a marqué cinq buts en trois matchs de Premier League contre Norwich, inscrivant un penalty dans les trois matches. Aucun joueur dans l’histoire de la Premier League n’a marqué de penalty lors de quatre apparitions consécutives contre un adversaire spécifique auparavant. Ce sera la première rencontre du patron des Spurs Antonio Conte avec Norwich en Premier League. Les managers italiens ont remporté leurs huit matchs contre les Canaries dans la compétition, la plus récente étant la victoire 1-0 de Carlo Ancelotti contre eux avec Everton en juin 2020. Son Heung-min a été directement impliqué dans plus de buts en Premier League à le Tottenham Hotspur Stadium que tout autre joueur (34 – 19 buts, 15 passes décisives). En effet, son dernier but contre Brentford était son 75e en Premier League, alors que seulement quatre joueurs ont marqué plus pour les Lilywhites dans la compétition (Harry Kane 167, Teddy Sheringham 97, Jermain Defoe 91, Robbie Keane 91). Teemu de Norwich. Pukki a marqué trois buts lors de ses quatre derniers matches de Premier League, autant que lors de ses 24 précédentes apparitions dans la compétition. L’attaquant finlandais a inscrit 62,5% des buts des Canaries en Premier League cette saison (5/8).