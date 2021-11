Antonio Conte est convaincu qu’il peut ramener Harry Kane à son meilleur niveau à Tottenham, tout comme il l’a fait avec Romelu Lukaku à l’Inter Milan et Diego Costa à Chelsea

Le nouveau manager de Tottenham, Antonio Conte, est convaincu qu’il peut être l’homme pour sortir Harry Kane de son marasme actuel et amener l’attaquant et ses coéquipiers à « un autre niveau ».

Kane subit actuellement l’un de ses pires débuts de saison après un déménagement raté de plus de 100 millions de livres sterling à Man City.

.

Conte veut amener ses Spurs à un autre niveau

getty

Et cela inclut Harry Kane, qui a connu un début de saison difficile pour les Spurs

Le talisman des Spurs n’a qu’un but et une passe décisive en Premier League lors de ses 10 premiers matches, et a été méconnaissable du phénomène de buts que nous avons l’habitude de voir.

Kane et les Spurs n’ont pas réussi à enregistrer un tir cadré en championnat pendant plus de quatre heures, et le vainqueur en série Conte pense qu’il est l’homme pour changer les choses.

Conte a remporté des titres de champion d’Italie et d’Angleterre, propulsant des attaquants comme Romelu Lukaku et Diego Costa à un tout autre niveau.

Et Kane est le prochain sur sa liste.

« Je pense que chaque manager veut signer Harry Kane parce que nous parlons d’un meilleur joueur », a déclaré l’Italien avant le retour des Spurs en Premier League contre Leeds United dimanche.

La plus grande tâche d’Antonio Conte chez les Spurs est de ramener Kane parmi les buts

.

Lukaku a joué un rôle déterminant dans le retour de l’Inter au sommet de la Serie A, et Conte a joué un rôle déterminant dans le retour de l’attaquant à une forme mortelle en Italie

« J’ai la possibilité de travailler avec lui, d’exploiter ses caractéristiques, sa qualité et son potentiel.

« Harry est un attaquant de classe mondiale et je suis très heureux d’être son entraîneur. Bien sûr, avec Harry, nous pouvons faire des choses importantes.

Le capitaine anglais Kane a marqué sept buts en deux matchs pendant la pause internationale, établissant un nouveau record pour le plus grand nombre de buts au cours d’une année civile pour le pays avec 19.

Il s’est également hissé au troisième rang du classement des buteurs de tous les temps des Three Lions, portant son total à 48, à cinq du détenteur du record Wayne Rooney.

Kane marque toujours pour l’Angleterre, mais ne peut pas se lancer pour les Spurs

Conte était ravi de voir Kane licencier pour l’Angleterre et dit maintenant que son travail consiste à le faire progresser, lui et les autres, pour Tottenham

« Marquer n’est jamais facile, jamais, alors je suis content pour lui », a déclaré Conte.

« Nous parlons d’un attaquant de classe mondiale et c’est un joueur important pour nous, donc marquer est un coup de pouce pour lui. Et je suis très heureux car j’ai l’opportunité de le connaître beaucoup plus.

« J’ai compris qu’il était un joueur de premier plan à bien des égards. Il veut s’entraîner très, très dur et s’améliorer.

« C’est fantastique pour moi parce que ma première tâche est d’améliorer les joueurs, d’amener les joueurs à un autre niveau, une autre étape. Dans cette équipe, je pense que beaucoup de joueurs peuvent le faire.

.

Ce n’est pas seulement Kane que Conte doit s’améliorer, toute l’équipe doit s’intensifier

Conte s’est ensuite concentré sur le reste de l’équipe, insistant sur le fait que Kane n’était pas le seul à devoir renforcer sa direction.

« Harry est un joueur », a-t-il expliqué.

« Tous les joueurs doivent bien travailler et si les joueurs travaillent bien, cela signifie que nous allons nous améliorer et essayer de nous battre pour quelque chose d’important à l’avenir.

« Harry est un joueur important, mais n’oubliez pas que nous gagnons avec l’équipe et toute l’équipe et nous perdons avec toute l’équipe et l’équipe.

« Il doit assumer une grande responsabilité, mais de la même manière aussi les autres. »