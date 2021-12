« Antonio Conte est le plus grand manager de Tottenham de l’ère de la Premier League », affirme Jamie O’Hara qui fait une fouille sournoise aux fans de West Ham

L’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, a qualifié Antonio Conte de plus grand manager des Spurs de l’ère de la Premier League, tout en faisant une fouille sournoise aux fans de West Ham.

Vainqueur du titre en Angleterre avec Chelsea en 2017, Conte est revenu dans l’élite anglaise avec les Spurs en novembre.

GETTY

Les Spurs ont réussi à atterrir à Conte en novembre et les fans sont toujours aux anges

Vainqueur de la ligue avec Chelsea, l’Inter et la Juventus, les Spurs ont recruté un entraîneur au sommet de son art

L’Italien a été considéré comme un énorme coup lorsqu’il a accepté de remplacer Nuno Espirito Santo dans la pirogue, rejoignant des mois après avoir remporté le titre de Serie A avec l’Inter Milan.

Sous Nuno, les Spurs avaient du mal à faire face aux retombées du transfert raté de 100 millions de livres sterling de Harry Kane à Man City, tout en rencontrant des problèmes à l’arrière lorsque Toby Alderweireld a rejoint son compatriote Jan Vertonghen pour quitter le club.

Cependant, malgré un début difficile de Conte qui a vu un match nul sans but contre Everton et une victoire de retour contre Leeds, il s’est maintenant installé dans son nouveau travail, avec son équipe invaincue en six matches de championnat, remportant quatre victoires, pour rejoindre la Ligue des champions. course.

L’animateur et expert de talkSPORT O’Hara pense que, malgré les critiques des fans de West Ham, son club est maintenant de retour sous Conte après avoir récemment dépassé ses rivaux londoniens dans le classement.

.

Les bons moments continuent de rouler pour les Spurs sous Conte

.

Pendant ce temps, West Ham est sans victoire en cinq

« Les gens me déterraient quand Conte est entré », a déclaré l’ex-star des Spurs lors du talkSPORT Breakfast.

« Je disais » nous sommes de retour « , les fans de Hammers s’entendaient bien et je devenais viral.

« Regarder [West Ham now] ils sont tombés. Les Spurs sont de retour avec Antonio Conte.

Conte a été nommé nouveau manager de Tottenham une saison après que son féroce rival Jose Mourinho a quitté le club, et O’Hara pense qu’il s’agit d’un rendez-vous bien plus important.

.

Le temps de Jose Mourinho à Tottenham ne s’est pas vraiment déroulé avec brio

.

Et O’Hara évalue l’un de ses rivaux les plus acharnés dans la pirogue bien plus haut sur la forme actuelle

Mourinho, double vainqueur de la Ligue des champions, n’a pas réussi à soulever un trophée en près de 18 mois au stade Tottenham Hotspur, et O’Hara pense que Conte est un homme en pleine ascension, contrairement à Mourinho.

Et il prétend même qu’après seulement quelques semaines au travail, Conte est le meilleur manager que les Spurs aient jamais eu à l’ère de la Premier League – encore mieux que Mauricio Pochettino qui a mené le club à sa toute première finale de Ligue des champions.

« Il est pour moi, à mon époque où je regardais et connaissais les Spurs en Premier League, c’est le meilleur manager que nous ayons eu », a déclaré O’Hara.

« Nous avons un manager au sommet de son métier, nous avons Mourinho à l’arrière et maintenant nous avons un manager qui le brise absolument. »

