Antonio Conte est parti frustré par l’épidémie de Covid-19

Une épidémie de Covid a frappé Tottenham Hotspur – laissant Antonio Conte frustré, comme on l’a vu lors de sa conférence de presse avant le prochain match contre Brighton & Hove Albion.

Antonio Conte frustré par l’épidémie de Covid-19

Antonio Conte soucieux des joueurs et des familles

Conte a confirmé que huit joueurs et cinq membres de son équipe d’entraîneurs ont tous été testés positifs pour Covid-19 et que le problème est très grave pour le club, ce sont les joueurs et les familles. Conté a dit :

« Mais la situation est grave. Chaque jour, nous avons du positif. Aujourd’hui un joueur et un membre du staff. Je pense que le pire c’est qu’on ne sait pas et qu’on continue d’avoir des contacts avec des gens qui la veille n’étaient pas négatifs. Ce n’est certainement pas une bonne situation. On a une séance d’entraînement pour préparer le match contre Rennes, mais c’est très difficile. «

Préoccupation concernant les faux négatifs

Conte a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les joueurs ont été testés négatifs pour Covid mais que le lendemain, ils ont été testés positifs. Gérer la situation n’est clairement pas facile tant tout est incertain au jour le jour. L’Italien a également tenu à exprimer son inquiétude et sa crainte sincère face à la situation :

« chaque jour, chaque jour, nous avons des contacts avec des personnes qui sont faussement négatives et deviennent positives et puis tout le monde a un peu peur, je pense parce que nous avons tous de la famille et pourquoi je dois prendre ce risque ? »

Il est clair que Conte est conscient que cette question va bien au-delà du football :

« Je dois parler d’une situation différente, pas du football parce que le football est la chose la plus importante dans une conférence de presse mais aujourd’hui, parler de football est impossible, c’est impossible. »

Les prochains jeux sont en jeu

Tottenham doit affronter Rennes lors de son dernier match de groupe de l’Europa Conference League le jeudi 9 décembre, puis Brighton et Hove Albion le dimanche 12 décembre en Premier League. Le match de l’ECL devrait avoir lieu car l’UEFA a fixé une limite extrêmement stricte pour le report d’un match qui ne peut avoir lieu que lorsque moins de 13 joueurs sont disponibles pour être alignés. Cela signifie que le jeu devrait continuer mais que les Spurs seront gravement affaiblis.

Le match de Brighton pourrait toujours être annulé car les Spurs ont moins de joueurs confirmés avec le virus que Fulham lors de la saison 2020/21 lorsque leur match contre les Spurs a été annulé. Mais, le club aurait l’obligation de s’assurer que l’égalité est remplie avant le 31 décembre. Si Tottenham ne le fait pas, il perdrait les trois points à Brighton et cela pourrait miner leurs espoirs de terminer parmi les quatre premiers.

