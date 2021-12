Brendan Rodgers a claqué le calendrier des matches de Premier League avec son équipe de Leicester qui devrait jouer deux fois en un peu plus de 48 heures.

Les Foxes ont été battus par Manchester City le lendemain de Noël, mais ont un double redressement rapide alors qu’ils se préparent pour un affrontement à domicile contre Liverpool mardi soir.

Six équipes ont deux matchs en l’espace de 48 heures, mais Leicester a le contrat le plus brutal ayant dû affronter les deux meilleures équipes de la ligue

Avant le choc du King Power Stadium, Rodgers a qualifié le redressement rapide de son équipe de « ridicule », admettant qu’il avait délibérément laissé Jamie Vardy et Wilfred Ndidi sur le banc de l’Etihad par peur que la paire ne se blesse.

« C’est un horaire ridicule, nous le savons tous », a déclaré le patron de Leicester. « Les joueurs ne sont pas complètement rétablis pendant 72 heures après un match, donc pour nous de jouer un mardi contre Liverpool est ridicule.

« C’est un redressement très rapide. Affronter Man City et Liverpool en succession rapide au cours de cette période est un grand défi, surtout avec les équipes qu’ils ont.

« Cependant, nous devons jouer le jeu. Nous ferons ce que nous avons fait pendant cette période. Nous allons nous battre, continuer à travailler et faire de notre mieux, et c’est ce que nous sommes prêts à faire mardi.

Rodgers a suggéré qu’il devra faire tourner ses équipes compte tenu de la rapidité d’exécution

« C’était un trop gros risque », a déclaré Rodgers à propos de Vardy et Ndidi. « Nous avons dû les mettre sur le banc mais savions que nous n’allions pas vraiment pouvoir les utiliser.

«Ils souffraient de tension et les mettre dans le jeu aurait été vraiment difficile. J’espère qu’ils iront bien et qu’ils seront rétablis pour le match de mardi.

Liverpool aura eu une semaine pour se préparer à l’affrontement, avec sa dernière sortie une victoire en Coupe Carabao contre Leicester le 21 décembre. Cependant, c’est uniquement parce que leur affrontement du lendemain de Noël contre Leeds a été reporté en raison d’une épidémie de COVID dans le camp du côté du Yorkshire.

Le patron des Reds, Jurgen Klopp, a fait écho aux points de vue de Rodgers alors qu’il appelait à un changement dans le calendrier des matchs au cours de la période de Noël.

Issu d’une ligue qui connaît une trêve hivernale en décembre, Klopp n’a cessé de réclamer un assouplissement de l’intensité des rencontres en Premier League pendant la période des fêtes.

« La situation ne devrait pas être comme ça et nous pouvons en discuter chaque année », a-t-il déclaré. «C’est la tradition et nous voulons jouer le lendemain de Noël, nous aurions pu jouer le lendemain de Noël et cela n’aurait posé aucun problème.

« Mais jouer le 26 et le 28 n’est pas juste, je dis juste ça parce que c’est vrai et je pense que nous pouvons trouver des solutions pour cela. Ce n’est pas si difficile de jouer au football d’une manière légèrement différente. Le 26 et le 29, où est le problème ?

«Cela aiderait simplement les joueurs, même sans COVID, et le problème est maintenant que certaines équipes ont définitivement un problème de COVID approprié pour le moment et vous précipitez un plus petit groupe de joueurs à travers deux matchs. Vous avez besoin de chance dans ces moments-là et vous ne devriez pas avoir besoin de chance.

« On n’arrête pas d’en discuter parce que si on n’en discute pas, ça reste comme ça. Peut-être que ça reste comme ça de toute façon, mais les joueurs ont besoin d’aide et l’aide doit venir d’autres domaines.

Après avoir battu Crystal Palace le lendemain de Noël, Tottenham est une autre équipe à disputer deux matchs en l’espace de 48 heures.

Ils affrontent une équipe de Southampton, qui a également joué le lendemain de Noël, et Antonio Conte a admis que la préparation était très difficile avant ce match particulier.

« Chaque fois que vous avez ce type de situation, une équipe forte est plus facile car vous pouvez tourner et vous devez essayer de vous reposer et d’avoir une nouvelle équipe », a déclaré Conte.

« On verra demain [Tuesday] car je veux très bien comprendre la condition physique de mes joueurs. Lorsque vous changez de joueur, ce n’est pas simple car vous pouvez avoir une nouvelle équipe à un bout mais à un autre bout vous pourriez perdre votre identité.

Conte n’a pas adopté une vision aussi dure que Rodgers ou Klopp, mais a admis que sa vie et celle des Spurs avait été rendue plus difficile

« Nous essaierons de prendre la meilleure décision, mais ce ne sera certainement pas facile. »