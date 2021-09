Antonio Conte et Zinedine Zidane tendance sur Twitter alors que des statistiques inquiétantes émergent mettant en évidence le record de Manchester United en Ligue des champions sous Ole Gunner Solskjaer

in

Les performances de la Ligue des champions étaient ce qui a valu à Ole Gunnar Solskjaer le poste à Manchester United, mais elles pourraient maintenant être ce qui le voit le perdre.

Le patron est sous pression après la défaite 2-1 de United contre l’équipe suisse des Young Boys, qui a vu Antonio Conte et Zinedine Zidane tendance sur Twitter alors que Solskjaer continue de sous-performer en Europe.

.

Solskjaer a mal commencé en Ligue des champions avec une défaite contre les Young Boys

.

Ce fut une mauvaise nuit au bureau pour Man United, qui a perdu 2-1 contre l’équipe la moins bien classée de son groupe

Solskjaer occupe maintenant son poste à Old Trafford depuis près de trois ans et n’a pas encore remporté de trophée, malgré des améliorations en Premier League avec une deuxième place la saison dernière.

Mais en Europe, l’histoire est très différente, notamment en Ligue des champions.

United a perdu la finale de la Ligue Europa la saison dernière contre l’équipe espagnole de Villarreal, mais n’était que dans sa compétition de deuxième niveau après avoir échoué à se qualifier dans son groupe de Ligue des champions.

Sous Solskjaer, United a perdu sept de ses 11 matches, ce qui équivaut à 13% de leurs défaites totales dans la compétition, bien que Solskjaer ne soit responsable que de 4,8% de leurs matches.

.

Villarreal a remporté la Ligue Europa la saison dernière, battant Man United en finale

United n’a plus gardé qu’une seule cage inviolée lors de ses 11 matches de Ligue des champions sous Solskjaer, avec une victoire 5-0 sur Leipzig la saison dernière.

Contre les Young Boys, ils n’ont réussi que deux tirs – le moins de statisticiens de football qu’Opta ait jamais enregistré lors de ses 138 matches de Ligue des champions depuis la saison 2003/04.

Leur deuxième et dernier tir du match est venu à la 25e minute de Cristiano Ronaldo.

Les vainqueurs en série Conte et Zidane, quant à eux, sont deux des managers les plus en vue à avoir été au chômage ces dernières années, tous deux en congé sabbatique prolongé après avoir respectivement quitté l’Inter et le Real Madrid.

.

Solskjaer continue de sous-performer en Ligue des champions malgré un bon départ

Solskjaer s’est initialement vu confier le poste à titre intérimaire en décembre 2018 à la suite du limogeage de Jose Mourinho.

Le Norvégien a placé United sur une série impressionnante de 10 victoires et un match nul lors de ses 11 premiers matches toutes compétitions confondues, avant que le PSG ne vienne en ville en huitièmes de finale de la Ligue des champions et n’inflige une défaite 2-0 à Old Trafford.

Aucune équipe dans l’histoire de la compétition n’avait jamais progressé après avoir perdu un match aller de deux buts, mais United est revenu au Parc des Princes, avec un doublé de Romelu Lukaku et un arrêt de jeu de Marcus Rashford assurant une étonnante victoire 3-1.

13% – Manchester United a perdu sept de ses 11 matches d’UEFA Champions League sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjær. 13% de leurs défaites totales dans la compétition sont imputables à Solskjær (7/54), bien que le Norvégien n’ait dirigé que 4,8% de leurs matches (11/231). Tomber. pic.twitter.com/5e49OVY63B – OptaJoe (@OptaJoe) 14 septembre 2021

2 – Manchester United n’a réussi que deux tirs dans ce match, le moins qu’Opta ait jamais enregistré lors de ses 138 matches d’UEFA Champions League depuis 2003-04. Leur deuxième et dernier tir du match est venu à la 25e minute de Cristiano Ronaldo. Au point mort. pic.twitter.com/tDuX3CSn87 – OptaJoe (@OptaJoe) 14 septembre 2021

Solskjaer a obtenu le poste de manière permanente après le retour historique, mais les résultats en Europe n’ont pas été à la hauteur des attentes.

Le joueur de 48 ans a également été fortement soutenu par la hiérarchie du club, avec les achats à succès de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane cet été.

Et l’animateur de talkSPORT Jason Cundy a suggéré que l’écriture pourrait être sur le mur pour Solskjaer malgré les débuts prometteurs de United en Premier League.

“Je le licencierais”, a-t-il déclaré après la défaite”, a-t-il déclaré. « Nous savons ce qui s’en vient, n’est-ce pas ? Vous avez Antonio Conte là-bas… »

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.