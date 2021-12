Antonio Conte exige que la star de Tottenham fasse du moment exceptionnel une habitude

Antonio Conte veut voir l’un de ses joueurs de Tottenham reproduire plus souvent ce qu’il a fait lors de sa victoire sur Norwich City, tandis qu’il en compare un autre à quelqu’un dont il a tiré le meilleur parti dans un emploi précédent avec Chelsea.

Pour la deuxième fois en l’espace de quelques jours, Conte a vu son équipe gagner et garder sa cage inviolée face à un promu. Après la victoire en milieu de semaine contre Brentford, cette fois Les Spurs ont battu Norwich 3-0.

Malgré la plus petite taille de l’adversaire, c’était un autre pas dans la bonne direction alors que Conte cherche à prouver qu’une récente défaite de la Ligue Europa contre NS Mura n’était qu’un incident.

Les buts de Lucas Moura, Davinson Sanchez et Son Heung-min ont été décisifs alors que les Spurs ont remporté des victoires consécutives pour la première fois depuis que Conte a pris les commandes.

L’entraîneur récemment nommé a donné des conseils au premier lors de sa conférence de presse d’après-match. S’inspirant de son objectif, Conte a dit à Lucas qu’il devait contribuer de cette manière plus souvent.

Le manager a déclaré: « Je pense qu’il a marqué un but incroyable, mais il a la qualité pour marquer plus de buts et il doit marquer plus de buts pour le reste de la saison.

« Nous avons besoin de ce type de situation. Il est très bon, je pense qu’en face nous avons de la qualité avec des attaquants importants.

« Lucas a une grande qualité et je m’attends sûrement à voir beaucoup plus de buts comme celui-ci, mais de bonnes performances avec et sans ballon. »

Pendant ce temps, en défense, Conte a salué la performance de Ben Davies à la gauche des trois défenseurs.

Après s’être imposé comme arrière latéral, l’international gallois a montré sa capacité à jouer un peu plus au centre. Cela a conduit Conte à le comparer au capitaine de Chelsea Cesar Azpilicueta, qu’il a utilisé de la même manière à Stamford Bridge.

Antonio Conte peut tirer le meilleur de Ben Davies

Conte a expliqué: «Ben joue très bien et je pense que ce rôle en particulier, je peux tirer le meilleur de lui.

« Et cela se passe de même avec (Cesar) Azpilicueta et je pense que les trois défenseurs centraux, c’est important d’être bon défensivement. Mais en même temps, pour moi, c’est important de jouer au football, d’avoir de la personnalité et de jouer au ballon.

« De plus, lorsque vous trouvez une équipe qui défend très bas, c’est très important dans ce système. J’ai besoin de joueurs avec de la personnalité pour jouer le ballon et aussi pour être offensifs.

« Ben fait partie de ces joueurs, il fait preuve d’une grande solidité et joue bien défensivement. Je suis content pour lui. Nous parlons d’une très bonne personne, un bon gars. Il est toujours très concentré et concentré. Il a bien joué.

Dans le rôle d’ailier du côté de Davies, les Spurs ont commencé avec Sergio Reguilon. Cependant, l’Espagnol a dû s’en sortir avec une blessure à seulement 22 minutes.

Conte a pu confirmer que cela ne devrait pas être quelque chose de trop grave. En attendant, cependant, il était assez satisfait de la performance de Ryan Sessegnon lors du remplacement de son collègue.

Encouragements donnés à Ryan Sessegnon

Le tacticien italien a déclaré : « D’un côté, j’étais un peu déçu pour Sergio, pour la blessure, mais j’ai parlé avec lui et nous ne pensons pas que ce soit une mauvaise blessure.

« D’un côté, j’ai été déçu de faire le remplacement. Par contre ce type de situation donne l’occasion de voir dans la suite du match, à 20 minutes du début, Sessegnon est entré et je pense qu’il a fait un bon match.

«Je suis sûr qu’il peut faire beaucoup mieux et qu’il a de la qualité. Il a de la qualité en tant que joueur avec une grande puissance, il est fort physiquement et il a besoin de prendre confiance.

« Il doit prendre confiance dans l’atmosphère et dans le stade. Sess est un jeune joueur, mais si vous restez dans l’équipe de Tottenham, cela signifie que vous méritez d’être ici et que vous devez le mériter. Il a fait un bon match mais il doit s’améliorer, comme les autres joueurs.

«Aujourd’hui, à la fin, je suis content parce que je l’ai vu pendant 75 minutes et il a joué un bon match, mais je sais qu’il peut faire beaucoup mieux. Il a de la qualité physiquement et techniquement.

LIRE LA SUITE: Liverpool, Tottenham en alerte alors que la Juventus mettra en vente tous les milieux de terrain, sauf le duo