Antonio Conte fait confiance à Harry Kane malgré sa sécheresse

03/12/2021 à 18:09 CET

Antonio Conté, l’entraîneur de Tottenham Hotspur, fait confiance à Harry Kane remettez le nez de votre buteur en Premier League même si vous n’avez pas marqué depuis le 17 octobre dernier.

L’entraîneur italien a fait l’éloge du joueur anglais, qui n’a marqué qu’un but en Premier League actuelle et qui est également passé inaperçu lors de la victoire de jeudi contre Brentford : « Je suis sûr que Harry est heureux quand nous gagnons même si nous ne marquons pas, car Tottenham est la priorité pour lui. Il a joué un très bon match contre Brentford. Il est important qu’il ait des chances de marquer et nous nous améliorons en à cet égard. qu’il va à nouveau marquer des buts et que ce week-end, il va rejouer un autre grand match. « Conte a déclaré lors d’une conférence de presse.

Kane a l’occasion rêvée d’améliorer ses records en Premier, puisque ce dimanche les ‘Spurs’ affrontent Norwich City, avant-dernier du classement, qui a encaissé 28 buts en 14 matchs. « Je suis très content de la façon dont il a joué. Je sais que les attaquants veulent marquer, mais nous devons lui donner l’opportunité de le faire. »dit Conté.

Malgré sa sécheresse dans le championnat national, Kane il a marqué un but il y a une semaine en Conference League et a marqué sept buts pour l’Angleterre lors de la dernière pause internationale. En Premier ministre, l’international anglais n’a inscrit qu’un seul but en douze matches.

« La Premier League est une ligue très, très difficile. Tous les matchs sont difficiles. Parfois Avec les équipes nationales c’est différent, tu joues contre des équipes qui ne sont pas si fortes et tu as plus d’opportunités de marquerdit Conté.