Antonio Conte favori pour remplacer Nuno Espirito Santo limogé mais Paulo Fonseca, Graham Potter et Eddie Howe également en mix

Nuno Espirito Santo a quitté son poste de manager de Tottenham quatre mois seulement après avoir pris ses fonctions.

Le mandat de courte durée du patron des Spurs dans le nord de Londres a pris fin après 17 matches en charge, n’en remportant que huit.

Une performance épouvantable lors de la défaite 3-0 contre Manchester United a été la goutte d’eau pour Nuno qui avait également perdu des matchs de derby contre West Ham et Arsenal.

Les supporters ont hué sa décision de remplacer Lucas Moura contre les Diables Rouges, et Tottenham n’a pas non plus réussi un seul tir cadré.

Mais qui les Spurs pourraient-ils chercher à recruter maintenant? talkSPORT.com jette un œil…

Antonio Conté

L’Italien possède un CV incroyable, générant des succès de médiocrité partout où il va, mettant récemment fin à neuf ans de domination de la Juventus pour remporter la Serie A avec l’Inter Milan.

Conte a également remporté la Premier League et la FA Cup avec Chelsea sur une période de deux ans, mais son mandat a tourné au vinaigre, entraînant finalement une sortie acrimonieuse.

Simon Jordan avait précédemment suggéré que Tottenham serait un « match fait en enfer » pour le joueur de 52 ans lorsqu’il est apparu proche du poste des Spurs cet été.

Il serait extrêmement ironique si Conte, qui était lié au remplacement d’Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford, se retrouvait à Londres en raison d’un résultat dans lequel le Norvégien a utilisé la formation 3-5-2 préférée de Conte.

talkSPORT comprend qu’il est le premier choix, mais peut-il obtenir un accord avec Daniel Levy après avoir essayé et échoué cet été?

Cotes : 2/1

.

Conte est fortement dans le cadre pour succéder à Nuno Graham Potter

Malgré la lutte contre la relégation avec Brighton au cours de ses deux saisons à la tête, Potter avait déjà remporté plusieurs éloges pour sa marque de football offensive.

Et les Seagulls volent cette fois-ci, avec un match nul 2-2 à Liverpool les envoyant à la septième place – un point au-dessus de Tottenham.

Potter était à nouveau lié au poste vacant des Spurs après que Levy ait limogé Jose Mourinho en avril.

Et Jamie O’Hara a déclaré à talkSPORT le mois dernier que l’homme de 46 ans était la « vraie affaire » et aurait dû être celui nommé à la place de Nuno.

Cotes : 5/1

.

Graham Potter était lié au travail de Tottenham pendant l’été Paulo Fonseca

Le Portugais est surtout connu pour son passage à Rome, où il a décroché une cinquième et une septième place en Serie A au cours de ses deux saisons en charge.

Fonseca était fortement lié à un déménagement à Tottenham cet été en tant que premier choix du nouveau directeur sportif Fabio Paritici.

Selon l’homme de 48 ans, un déménagement dans le nord de Londres a été «effectué» jusqu’à ce que Paritici mette fin à l’accord en raison de préoccupations apparentes concernant ses qualités et son approche de prise de risque.

Il a fait la une des journaux après une victoire en Ligue des champions contre Manchester City lorsqu’il est apparu lors d’une conférence de presse d’après-match en tant que héros de son enfance, Zorro.

Cotes : 5/1

.

Paulo Fonseca est un agent libre et a failli être nommé aux Spurs cet été Sergio Conceicao

Un autre Portugais qui s’est fait un nom à travers l’Europe, ayant d’abord fait forte impression à Nantes en France et maintenant à Porto.

Conceicao a guidé l’équipe de Ligue 1 hors de la zone de relégation lorsqu’il a pris le relais en décembre 2016 jusqu’à la septième place au moment de son départ en juin.

Il a depuis supervisé deux campagnes victorieuses au Portugal, dont le style de jeu reflète ses attributs en tant que joueur : rapide et agressif.

Conceicao se forme fréquemment dans un système 4-4-2, dans lequel il s’attend à ce que les équipes soient directes dans leur approche et pressent haut sans le ballon.

Cotes : 12/1

Sergio Conceicao est très apprécié pour son mandat à la tête de Porto Eddie Howe

Darren Bent a déclaré à talkSPORT qu’il aimerait voir les Spurs poursuivre Howe le dernier mandat, qui est au chômage depuis son départ de Bournemouth.

Pour les étrangers, il peut y avoir une perception que le patron aux manières douces peut manquer de cruauté pour gérer un club qui veut atteindre le sommet.

Cependant, Jack Wilshere a révélé le mois dernier que Howe est tout sauf un toucher doux après avoir travaillé sous le temps pendant son séjour aux Cherries.

Cotes : 15/2

.

Howe est au chômage depuis son départ de Bournemouth en août 2020 Mauricio Pochettino

De nombreux rapports suggèrent la saison dernière que l’Argentin est prêt à revenir dans le club dont il a été en charge pendant cinq ans.

Le sort de Pochettino à Tottenham s’est terminé en novembre 2019, quelques mois seulement après avoir guidé le club vers sa toute première finale de Ligue des champions.

On pense que Pochettino et le président Levy ont toujours de bonnes relations et le patron du PSG a déjà affirmé qu’il serait prêt à retourner un jour aux Spurs.

Le joueur de 49 ans a pris les commandes du PSG en janvier, mais a connu des difficultés dans la capitale française – sans remporter ni la Ligue des champions ni le titre national.

Les hommes de Pochettino sont en tête de la Ligue 1 cette fois-ci, mais le favori des fans des Spurs a été critiqué pour tirer le meilleur parti de Lionel Messi jusqu’à présent.

Cotes : 14/1