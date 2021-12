Antonio Conte félicite Tottenham pour avoir rebondi après un démarrage lent pour vaincre Crystal Palace à dix alors que Harry Kane égale le célèbre record du Boxing Day détenu par la légende de Liverpool Robbie Fowler

Antonio Conte a félicité son équipe de Tottenham pour s’être bien remise d’un « début lent » pour sceller une quatrième victoire en six matches de Premier League depuis qu’il a pris le relais contre Crystal Palace.

Les Spurs ont dépassé les Eagles à dix dans les jours les plus faciles du nord de Londres.

GETTY

Conte était content de ce qu’il a vu de son côté le lendemain de Noël

Kane a maintenant deux matches sur deux en Premier League

Harry Kane est entré dans l’histoire du match en égalant le record de buts de Robbie Fowler en Premier League le lendemain de Noël.

L’attaquant n’a jamais manqué de marquer lors d’un match le 26 décembre et a porté son total à neuf en six matchs avec son premier match.

Lucas Moura et Heung-min Son ont ensuite assuré que les Lilywhites resteraient à six points de leurs rivaux Arsenal, qui ont également remporté la victoire le lendemain de Noël.

Et Conte était satisfait de l’affichage de son équipe et a remercié les fans de les avoir portés au-delà de la ligne et d’avoir agi comme un douzième joueur du XI.

« Nos fans aujourd’hui ont joué avec nous, nous étions 12 joueurs sur le terrain », a déclaré l’Italien à talkSPORT à propos de la performance de son équipe.

GETTY

Les Spurs ont fait paraître facile contre Palace et en vérité, c’était

« C’était une bonne performance. Nous avons commencé un peu lentement dans les 20 premières minutes mais malgré cela, nous nous sommes créés des occasions de marquer.

« Nous avons marqué le premier but et le deuxième et avons commencé à prendre une grande confiance en nous, créant de nombreuses occasions de marquer et de contrôler le match.

« Nous avons obtenu trois points et c’est très important. »

Interrogé sur la raison pour laquelle son équipe aurait pu commencer lentement, Conte a ajouté : « Je pense que notre départ a été lent parce que nous ne faisions pas ce que nous avions préparé.

« C’était un peu lent pour les joueurs de comprendre Crystal Palace.

« Après ces moments, nous avons contrôlé le jeu, créé des occasions et compris le moyen de déverrouiller Crystal Palace, et nous l’avons fait. »

Moura a également fait un excellent match et est inscrite sur la feuille de match

Interrogé sur les heures de spéculation pour savoir si le match allait se dérouler avant le coup d’envoi, Conte a déclaré: « Nous quittons cette situation.

« Cela fait maintenant trois semaines que nous avons vu des matchs avoir la possibilité d’être joués ou reportés.

« J’ai dit à mes joueurs d’être concentrés et de croire qu’ils jouent à chaque match.

« Nous devons protéger la décision que la Premier League va prendre. »

Le premier match de Kane contre Crystal Palace l’a vu égaler le record de buts de Robbie Fowler en Premier League le lendemain de Noël.

L’attaquant de Tottenham n’a jamais manqué de marquer lors d’un match le 26 décembre et a porté son total à neuf en six matchs.

Fowler était également un spécialiste du Boxing Day

Cela correspondait au décompte de l’ancien homme de Liverpool, Leeds et Manchester City, Robbie Fowler.

Conte était ravi de la façon dont ses trois premiers ont tous été inscrits sur la feuille de match, mais a insisté sur le fait que c’était le travail de tous ses joueurs qui leur avait permis d’obtenir les trois points dont ils avaient besoin.

« Toute l’équipe doit être contente », a-t-il déclaré. « Je suis content pour Harry, Son et Lucas mais ils savent très bien mais que c’est le travail important de toute l’équipe et je suis content.

« Bien sûr, le score de nos attaquants est important, mais nous avons créé de nombreuses occasions d’améliorer notre score final.

« Nous devons être heureux jusqu’à minuit, puis nous devons commencer à nous concentrer sur Southampton. »

