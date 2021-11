Antonio Conte fera ses débuts à Tottenham à domicile en Premier League contre le patron de Leeds Marcelo Bielsa, un homme qu’il admire et dont il a appris en assistant à une masterclass en 2015

En comparant leurs CV, il est difficile d’imaginer deux managers plus différents qu’Antonio Conte et Marcelo Bielsa, mais ce dernier s’est toujours avéré une source d’inspiration pour le nouveau patron des Spurs.

La paire a eu l’occasion de se rencontrer dans la gestion depuis que Conte est entré dans le jeu d’entraîneur il y a 15 ans, mais lorsque Leeds affrontera Tottenham, ce sera leur premier affrontement en tête-à-tête.

Conte et Bielsa se rencontreront pour la première fois en pirogue lorsque Leeds se rendra aux Spurs

Conte a assisté à une masterclass Bielsa en 2015

Mais ce ne sera pas la première fois qu’ils se rencontreront, Conte ayant assisté à une masterclass Bielsa en 2015.

La Panchina d’Oro, ou « Golden Bench » en anglais, est un prix annuel décerné à l’entraîneur italien de l’année, que Conte a remporté à trois reprises entre 2012 et 2014.

Le nouveau manager de Tottenham était toujours présent en mars 2015 lorsque sa course a été interrompue par son remplaçant à la Juventus, Max Allegri, mais était heureux d’être là pour s’inspirer de Bielsa.

L’actuel patron de Leeds a reçu un prix spécial du Banc d’or alors qu’il dirigeait Marseille, et Conte peut être vu attentivement en train de regarder l’emblématique Argentin parler.

Comme beaucoup des meilleurs managers du jeu, Conte aura beaucoup appris de Bielsa

Conte aura appris de nouveaux trucs du cerveau qu’il pourrait utiliser contre Leeds

Bielsa retournera bientôt en Italie, quittant Marseille pour prendre la direction de la Lazio en Serie A, un emploi qu’il quittera ensuite deux jours après sa signature.

Le joueur de 66 ans a déjà un statut légendaire dans le jeu grâce à des sorts avec des équipes comme le Chili et l’Athletic Bilbao, où il a utilisé des tactiques d’attaque et de pression extrêmes pour ravir les amateurs de football du monde entier.

Son plus grand admirateur est l’un des managers les plus respectés du football, Pep Guardiola, qui a décrit Bielsa comme « le meilleur entraîneur de la planète ».

Le couple s’est connu en duel lors de l’entraînement de l’Athletic et de Barcelone entre 2011 et 2013, mais leur relation remonte à bien plus loin.

Guardiola a été étonné de la connaissance de Bielsa de Barcelone pendant les jours de gestion de la paire en Liga

Après avoir pris sa retraite en 2006, Guardiola est allé rencontrer Bielsa sur la recommandation de son coéquipier rom Gabriel Batistuta, et a réfléchi à leur temps ensemble depuis.

« Il est unique dans le football mondial en raison de sa façon particulière de jouer », a déclaré Guardiola en 2020. « J’ai beaucoup appris sur son style, son produit final. C’est une personne incroyable, si spéciale.

« Gagner des titres aide à avoir un travail la saison prochaine, mais à la fin de votre vie, ce dont vous vous souvenez, ce ne sont pas les titres que vous avez remportés, ce dont vous vous souvenez, ce sont les souvenirs que vous avez et si le manager vous a beaucoup appris.

Bielsa a gagné le statut de légende à Leeds pour avoir guidé l’équipe vers l’élite

« Ce dont nous nous souvenons, ce sont les expériences et les souvenirs, les joueurs que vous avez eus, les managers que vous avez eus. Marcelo est en tête de liste. Absolument en haut de la liste.

Conte aura probablement la même admiration pour Bielsa, mais devra la mettre de côté lorsque Leeds se rendra au stade Tottenham Hotspur à seulement trois points de la zone de relégation après un mauvais départ.

Les Spurs auront cependant peu de sympathie, sans tir cadré en quatre heures de championnat de football, ayant désespérément besoin de leur nouveau manager pour abattre le héros culte.