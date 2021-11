Tottenham n’a pas réussi à inscrire un tir cadré lors de son match nul et vierge à Everton, mais Antonio Conte s’est quand même déclaré heureux.

Les hôtes étaient l’équipe la plus positive, cependant, Giovani Lo Celso avait peut-être la meilleure chance du match avec un tir frappant le poteau à deux minutes de la fin.

Sans surprise, Conte était heureux de voir une pénalité infligée à son équipe également annulée

Cependant, bien que les Spurs aient prolongé leur parcours en Premier League sans effort cadré à trois heures et 47 minutes, leur manager italien était satisfait de commencer avec un point, ayant pris les commandes pour la première fois en Europa Conference League en milieu de semaine.

« Honnêtement, je dois être heureux pour différentes raisons », a-t-il déclaré.

« La première est que Goodison Park n’est pas un endroit facile pour venir jouer, surtout après une semaine intense émotionnellement pour mes joueurs après avoir joué le match jeudi.

«Je dois être heureux parce que j’ai commencé à voir des situations tactiques. Bien sûr, nous pouvons nous améliorer et nous avons beaucoup d’espace pour nous améliorer tactiquement, physiquement mais aussi mentalement.

« Aujourd’hui, j’ai vu le cœur de mes joueurs, la passion, la volonté de se battre, la volonté de se sacrifier, de comprendre que c’était un moment très difficile pour nous et de voir cela me rend plus confiant pour l’avenir. »

.

Harry Kane a à peine reniflé le but tout l’après-midi

Les choses auraient pu être différentes si l’arbitre Chris Kavanagh n’avait pas annulé sa décision en deuxième mi-temps d’accorder un penalty pour une faute de Hugo Lloris sur Richarlison, après avoir vu le moniteur au bord du terrain.

Conte et son homologue Rafael Benitez n’étaient pas d’accord pour savoir si c’était la bonne ligne de conduite.

« Mon point de vue est très simple – si VAR vous appelle et que vous allez vous voir, il est difficile de faire une erreur », a déclaré Conte.

« J’ai vu et Lloris a déjà touché le ballon. Faire une erreur après avoir regardé VAR est impossible et je suis sûr que dans cette situation, il a pris la bonne décision pour lui.

Kavanagh pensait que Richarlison était arrivé au ballon avant d’être retiré par Lloris mais VAR l’a vu différemment

Benitez, cependant, n’était pas d’accord.

« C’est une faute (si cela se produit) au milieu du terrain, peu importe s’il a touché le ballon ou non, car Richarlison a touché le ballon après que le gardien l’ait touché », a-t-il déclaré.

« Au milieu du terrain, c’est une faute, donc dans la surface, ça doit être une faute. »

VAR est également intervenu à la 90e minute pour expulser Mason Holgate huit minutes après son entrée en jeu, mais Benitez n’a eu aucun argument avec cela.

« Il a dégagé le ballon et après avoir eu les crampons hauts, ça pourrait être un carton rouge et je ne pouvais pas me plaindre de ça », a ajouté l’Espagnol, qui était heureux de voir son équipe mettre fin à une série de trois défaites.

Benitez a estimé que son équipe avait du mal à prendre cette décision

« J’ai dit tellement de fois que l’engagement est là. Nous pouvons faire des erreurs, encaisser des buts et rater des occasions, mais en termes d’engagement, nous avons vu l’équipe, surtout à domicile, l’avoir.

«Nous avons perdu deux matchs parce que nous avons commis des erreurs – de la première minute aujourd’hui jusqu’à la dernière minute, chaque joueur a tout donné et les fans étaient derrière eux.

« La connexion entre les fans et les joueurs était excellente et c’est pourquoi nous pouvions maintenir le rythme élevé. »